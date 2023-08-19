https://sputniknews.com.tr/20230819/hastaneden-kacan-kuduz-hastasi-tarlada-yakalanarak-hastanede-karantinaya-alindi-1074760326.html

Hastaneden kaçan kuduz hastası, tarlada yakalanarak hastanede karantinaya alındı

Hastaneden kaçan kuduz hastası, tarlada yakalanarak hastanede karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir hastanede kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan yabancı uyruklu bir kişi, boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

kuduz

köpek

karantina

şanlıurfa

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Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı.Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan Faras, kapıyı açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı.Cep telefonu gasp edilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde kaçan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras olduğunu tespit etti.Ekipler, Faras'ı hastanenin 10 km uzağında arazide yakaladı. Faras karantinaya alındı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, kuduz, köpek, karantina, şanlıurfa, видео