https://sputniknews.com.tr/20230819/hastaneden-kacan-kuduz-hastasi-tarlada-yakalanarak-hastanede-karantinaya-alindi-1074760326.html
Hastaneden kaçan kuduz hastası, tarlada yakalanarak hastanede karantinaya alındı
Hastaneden kaçan kuduz hastası, tarlada yakalanarak hastanede karantinaya alındı
Şanlıurfa'da bir hastanede kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan yabancı uyruklu bir kişi, boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T10:06+0300
2023-08-19T10:06+0300
2023-08-19T10:06+0300
yaşam
video
kuduz
köpek
karantina
şanlıurfa
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Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı.Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan Faras, kapıyı açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı.Cep telefonu gasp edilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde kaçan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras olduğunu tespit etti.Ekipler, Faras'ı hastanenin 10 km uzağında arazide yakaladı. Faras karantinaya alındı.
şanlıurfa
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kuduz hasta
kuduz hasta
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video, kuduz, köpek, karantina, şanlıurfa, видео
video, kuduz, köpek, karantina, şanlıurfa, видео
Hastaneden kaçan kuduz hastası, tarlada yakalanarak hastanede karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da bir hastanede kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan yabancı uyruklu bir kişi, boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alındı.
Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı.
Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi.
Burada bir odaya muhafaza için konulan Faras, kapıyı açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı.
Cep telefonu gasp edilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde kaçan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras olduğunu tespit etti.
Ekipler, Faras'ı hastanenin 10 km uzağında arazide yakaladı.
Faras karantinaya alındı.