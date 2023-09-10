https://sputniknews.com.tr/20230910/rusya-disisleri-fransa-sputnik-muhabirleriyle-ilgili-ozur-dilemeli-1075363751.html

Rusya Dışişleri: Fransa, Rus gazetecilerle ilgili özür dilemeli

Rusya Dışişleri: Fransa, Rus gazetecilerle ilgili özür dilemeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus gazetecilerin Macron'un basın toplantısına katılmasına izin verilmediği için Fransa'nın Rusya'dan özür dilemesini talep etti. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T18:07+0300

2023-09-10T18:07+0300

2023-09-10T18:24+0300

dünya

moskova

fransa

rusya dışişleri bakanlığı

özür

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075272147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14c79c2baaef483d3fe1195a2632acce.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Paris'in Rus gazetecilerin Macron'un basın toplantısına katılmasına izin vermediği için Moskova'dan özür dilemesi gerektiğini belirtti.“Yalanla, kibirle ve ayrıcalık kompleksiyle dolu böyle bir politika, sonuçta taraftarlarının aleyhine işleyecek. Ayrıca olanı, olayın milliyet üzerinden ayrımcılık eylemine dayanması nedeniyle ırkçılığın ve saldırgan milliyetçiliğin açık bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Elysee Sarayı'ndan medya temsilcisinden özür dilemesini talep ediyoruz” diye yazan Zaharova, Rusya'nın Batılı demokrasilerin bir kez daha ırkçı ayrımcılığı ve demokratik ilkelerin ihlali konusunda örnek gösterdiği gerçeğini göz ardı etmeyeceğini vurguladı.Paris'in enformasyon alanında ‘cadı avı başlatmasının ve kendi kamusal alanında Rus yayıncıları yok etmesinin yanı sıra şimdi de fikir çoğulculuğuna ve medya haklarına yönelik küçümser tutumunu artık ‘kolektif Batı’ sınırlarının ötesine ihraç ettiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında Sputnik muhabirlerinin ve diğer bir Rus gazetecinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un verdiği basın toplantısına katılmasına izin verilmemişti. Etkinliğe girmeye çalışan gazetecilere salonun tamamen dolu olduğu söylenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230910/sputnik-muhabirlerinin-macronun-g20deki-basin-toplantisina-katilmasina-izin-verilmedi-1075362485.html

moskova

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova, fransa, rusya dışişleri bakanlığı, özür, sputnik