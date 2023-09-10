https://sputniknews.com.tr/20230910/rusya-disisleri-fransa-sputnik-muhabirleriyle-ilgili-ozur-dilemeli-1075363751.html
Rusya Dışişleri: Fransa, Rus gazetecilerle ilgili özür dilemeli
Rusya Dışişleri: Fransa, Rus gazetecilerle ilgili özür dilemeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus gazetecilerin Macron'un basın toplantısına katılmasına izin verilmediği için Fransa'nın Rusya'dan özür dilemesini talep etti. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T18:07+0300
2023-09-10T18:07+0300
2023-09-10T18:24+0300
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fransa
rusya dışişleri bakanlığı
özür
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Paris'in Rus gazetecilerin Macron'un basın toplantısına katılmasına izin vermediği için Moskova'dan özür dilemesi gerektiğini belirtti.“Yalanla, kibirle ve ayrıcalık kompleksiyle dolu böyle bir politika, sonuçta taraftarlarının aleyhine işleyecek. Ayrıca olanı, olayın milliyet üzerinden ayrımcılık eylemine dayanması nedeniyle ırkçılığın ve saldırgan milliyetçiliğin açık bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Elysee Sarayı'ndan medya temsilcisinden özür dilemesini talep ediyoruz” diye yazan Zaharova, Rusya'nın Batılı demokrasilerin bir kez daha ırkçı ayrımcılığı ve demokratik ilkelerin ihlali konusunda örnek gösterdiği gerçeğini göz ardı etmeyeceğini vurguladı.Paris'in enformasyon alanında ‘cadı avı başlatmasının ve kendi kamusal alanında Rus yayıncıları yok etmesinin yanı sıra şimdi de fikir çoğulculuğuna ve medya haklarına yönelik küçümser tutumunu artık ‘kolektif Batı’ sınırlarının ötesine ihraç ettiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında Sputnik muhabirlerinin ve diğer bir Rus gazetecinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un verdiği basın toplantısına katılmasına izin verilmemişti. Etkinliğe girmeye çalışan gazetecilere salonun tamamen dolu olduğu söylenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230910/sputnik-muhabirlerinin-macronun-g20deki-basin-toplantisina-katilmasina-izin-verilmedi-1075362485.html
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moskova, fransa, rusya dışişleri bakanlığı, özür, sputnik
moskova, fransa, rusya dışişleri bakanlığı, özür, sputnik
Rusya Dışişleri: Fransa, Rus gazetecilerle ilgili özür dilemeli
18:07 10.09.2023 (güncellendi: 18:24 10.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus gazetecilerin Macron'un basın toplantısına katılmasına izin verilmediği için Fransa'nın Rusya'dan özür dilemesini talep etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Paris'in Rus gazetecilerin Macron'un basın toplantısına katılmasına izin vermediği için Moskova'dan özür dilemesi gerektiğini belirtti.
“Yalanla, kibirle ve ayrıcalık kompleksiyle dolu böyle bir politika, sonuçta taraftarlarının aleyhine işleyecek. Ayrıca olanı, olayın milliyet üzerinden ayrımcılık eylemine dayanması nedeniyle ırkçılığın ve saldırgan milliyetçiliğin açık bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Elysee Sarayı'ndan medya temsilcisinden özür dilemesini talep ediyoruz” diye yazan Zaharova, Rusya'nın Batılı demokrasilerin bir kez daha ırkçı ayrımcılığı ve demokratik ilkelerin ihlali konusunda örnek gösterdiği gerçeğini göz ardı etmeyeceğini vurguladı.
Paris'in enformasyon alanında ‘cadı avı başlatmasının ve kendi kamusal alanında Rus yayıncıları yok etmesinin yanı sıra şimdi de fikir çoğulculuğuna ve medya haklarına yönelik küçümser tutumunu artık ‘kolektif Batı’ sınırlarının ötesine ihraç ettiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:
“Şu anda Rusya'da 11 Fransız medya kuruluşunun temsilcisinin akreditasyonu bulunuyor. Bu kişilerin tamamının Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın etkinliklerine özgürce katılma hakkı var. Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 Zirvesi’nin ardından bugün düzenlediği basın toplantısına bir AFP muhabiri ve kameramanının katılmasını da kimse engellemedi.”
Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında Sputnik muhabirlerinin ve diğer bir Rus gazetecinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un verdiği basın toplantısına katılmasına izin verilmemişti. Etkinliğe girmeye çalışan gazetecilere salonun tamamen dolu olduğu söylenmişti.