https://sputniknews.com.tr/20230910/ovpde-aciklandi-evi-olmayana-kampanya-yolda-1075356067.html

OVP'de açıklandı: Evi olmayana kampanya yolda

OVP'de açıklandı: Evi olmayana kampanya yolda

Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile dar gelirli yurttaşlar için uygun yeni konut kredisi kampanyasının hayata geçirileceği belirtildi 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T10:02+0300

2023-09-10T10:02+0300

2023-09-10T10:02+0300

ekonomi

ovp

orta vadeli program (ovp)

konut

konut satışı

konut fiyatları

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Üretimdeki düşüşle bozulan ‘arz-talep dengesi’, hızla atan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle ortaya çıkan ‘konuta erişememe sorunu’ ile ‘afete dayanıklı konut inşası’ başlıkları programda yerini aldı. Programda; kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılacağı ve depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceği belirtilirken, “Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak” denildi.Kredi kullanım şartı içinse şu bilgilere yer verildi: “Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.”Deprem bölgesi öncelikli6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde depremin hasarlarının telafisine yönelik projelere öncelik verileceği belirtilirken, “Afet Konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek” ifadelerine yer verildi.Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrinin sağlanacağı ifade edilirken şu bilgilere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230907/emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ovp-hesaplari-degistirdi-1075260022.html

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ovp, orta vadeli program (ovp), konut, konut satışı, konut fiyatları