https://sputniknews.com.tr/20230907/emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ovp-hesaplari-degistirdi-1075260022.html

Emekli maaşına zamda yeni oran: OVP hesapları değiştirdi

Emekli maaşına zamda yeni oran: OVP hesapları değiştirdi

Orta Vadeli Program (OVP) ile tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı netleşti. Milyonlar, ikramiye ve emekli maaşı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T06:33+0300

2023-09-07T06:33+0300

2023-09-07T06:33+0300

ekonomi

ovp

orta vadeli program (ovp)

emekli

emekli maaşı

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Emekli maaşına ek zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli günlerdir ek zam bekliyor. Emekli ve memur zammı için ocak ayında yeniden belirlenecek. Emekliye zam düzenlemesi için de hazırlıklar sürüyor. Öte yandan emekli ve memur ocak zammı için güçlü bir ipucu geldi. OVP'de yeni enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak paylaşıldı. Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76 oldu.Fark yüzde 29.96OVP'de 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1.861.94 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76 oldu. Sabah'ın haberine göre, memur enflasyon farkı ise yüzde 29.96 olacak.Ocak 2024'te gerçekleşecek memur toplu sözleşme zammı da yüzde 15 oldu. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisi ve Ocak 2024'te uygulanacak yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memur zam oranı ise Ocak ayı için yüzde yüzde 49.46 olarak hesaplandı.Emekliye zam oranı ne kadar olacak?Ocak ayında memur zammının referans olması ve SSK, Bağ-Kur emeklisi için de refah payı dahil zam oranının yüzde 45-50 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve OVP enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin taban maaşları hesaplandı. Buna göre memur maaşı 32 bin 907'ye yükseldi. Memur emeklisinin maaşı ise 14 bin 761 olacak.Emekli müsteşar 53 bin 673 lira, profesör 38 bin 378 lira, genel müdür 47 bin 504 lira, lisans mezunu 1/4 şube müdürü 18 bin 642 lira, emekli öğretmen 22 bin 107 lira, kaymakam 31 bin 298 lira, baş komiser 22 bin 107 lira alacak.Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?Emekliye ara zam konuşulurken, 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödenmesi de gündeme geldi. Emekli maaşları ve ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yapıyor.Emekliye ara zam ve ikramiye ödemesi için düzenlemenin Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.Orta Vadeli Program (OVP) nedir?5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.

https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-tunctan-ovp-aciklamasi-hukuki-ongorulebilirligin-guclendirilmesine-yonelik-adimlar-atilacak-1075255826.html

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ovp, orta vadeli program (ovp), emekli, emekli maaşı