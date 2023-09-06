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https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-tunctan-ovp-aciklamasi-hukuki-ongorulebilirligin-guclendirilmesine-yonelik-adimlar-atilacak-1075255826.html
Bakan Tunç’tan OVP açıklaması: Hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak
Bakan Tunç’tan OVP açıklaması: Hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program’a ilişkin Bakanlık olarak, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T23:53+0300
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ekonomi
yılmaz tunç
orta vadeli program (ovp)
ovp
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Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bakanlık olarak Orta Vadeli Program’a yönelik atılacak adımları duyurdu. Paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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yılmaz tunç, orta vadeli program (ovp), ovp
yılmaz tunç, orta vadeli program (ovp), ovp

Bakan Tunç’tan OVP açıklaması: Hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak

23:53 06.09.2023
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA / Hakan Nural
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program’a ilişkin Bakanlık olarak, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacağını duyurdu.
Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bakanlık olarak Orta Vadeli Program’a yönelik atılacak adımları duyurdu.
Paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Programda, İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Adalet Bakanlığı olarak, yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi, tahkim başta olmak üzere Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yapısının güçlendirilerek küresel görünürlüğünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırım ortamını etkileyen mevzuat değişikliklerinde öngörülebilirliği artırmaya yönelik özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması, hususları başta olmak üzere; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”
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