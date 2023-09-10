https://sputniknews.com.tr/20230910/mevsimin-ilk-kari-dustu-1075362093.html

Mevsimin ilk karı düştü

Mevsimin ilk karı düştü

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte Artvin'in yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T16:16+0300

2023-09-10T16:16+0300

2023-09-10T16:16+0300

yaşam

artvin

kar

hava durumu

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Artvin'in Şavşat ilçesinin üst kısımlarında, dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası 2 Bin 450 rakımda bulunan Agara Yaylası beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü Şavşat'tın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1- 5 cm arasında değişiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230815/hava-sicakliklari-mevsim-normallerinin-8-10-derece-uzerinde-sicak-hava-dalgasi-ne-kadar-surecek-1074657226.html

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