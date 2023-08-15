https://sputniknews.com.tr/20230815/hava-sicakliklari-mevsim-normallerinin-8-10-derece-uzerinde-sicak-hava-dalgasi-ne-kadar-surecek-1074657226.html

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde: Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde: Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde etkili, Ankara'da ise mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyrediyor. Peki hafta başında etkili olmaya başlayan yeni... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T11:43+0300

2023-08-15T11:43+0300

2023-08-15T11:43+0300

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İç Anadolu yazın en sıcak günlerini̇ yaşıyor. NTV'nin haberine göre, Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak" dedi.Çelik, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ancak salı günü Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde, perşembe günü itibarıyla da sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişi görülebileceğini söyledi.Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var." diye konuştu.Çelik, Akdeniz kıyılarında biraz da olsa serinlemenin yaşandığını, sıcaklıkların Batı Akdeniz'de 32-34 derece, Doğu Akdeniz'de 34-36 derece olduğunu belirterek, "Ege kıyılarında sıcaklık 30-32, Marmara mevsim normalleri civarında 29-32 derece arasında sıcaklıklar var. Karadeniz'de genellikle 30-34 derece arasında sıcaklıklar var." dedi.İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkati çeken Çelik, Ankara'da ilçelere göre değişen sıcaklıkların yarın 40 derecenin üzerine çıkacağını söyledi.Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini bildiren Çelik, "Kuzey, kuzey doğu yönlerinden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın fırtına düzeyine erişmesini beklemiyoruz ancak fırtınaya yakın 40-70 kilometre saatlik rüzgar var." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230815/meteoroloji-sicakligin-10-derece-birden-artacagi-illeri-acikladi-istanbul-icin-saatli-yagis-uyarisi-1074648403.html

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