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https://sputniknews.com.tr/20230815/meteoroloji-sicakligin-10-derece-birden-artacagi-illeri-acikladi-istanbul-icin-saatli-yagis-uyarisi-1074648403.html
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı
Aşırı sıcaklar Türkiye'ye geri dönerken sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, hava... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T06:37+0300
2023-08-15T06:48+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlıSAKARYA °C, 33°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 39°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 41°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 41°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 38°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKASTAMONU °C, 37°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CAz bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 37°CAz bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKARS °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 43°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 44°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı

06:37 15.08.2023 (güncellendi: 06:48 15.08.2023)
© AA / Kadir Kemal BeharMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA / Kadir Kemal Behar
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Aşırı sıcaklar Türkiye'ye geri dönerken sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkması bekleniyor. Ankara'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 37°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Yağış, rüzgar ve sıcak hava alarmı
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