https://sputniknews.com.tr/20230815/meteoroloji-sicakligin-10-derece-birden-artacagi-illeri-acikladi-istanbul-icin-saatli-yagis-uyarisi-1074648403.html
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı
Aşırı sıcaklar Türkiye'ye geri dönerken sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, hava... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T06:37+0300
2023-08-15T06:37+0300
2023-08-15T06:48+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlıSAKARYA °C, 33°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 39°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 41°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 41°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 38°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKASTAMONU °C, 37°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CAz bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 37°CAz bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKARS °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 43°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 44°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı
06:37 15.08.2023 (güncellendi: 06:48 15.08.2023) Abone ol
Aşırı sıcaklar Türkiye'ye geri dönerken sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkması bekleniyor. Ankara'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 34°C
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 33°C
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
MANİSA °C, 38°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
ANTALYA °C, 34°C
HATAY °C, 37°C
MERSİN °C, 34°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 40°C
ÇANKIRI °C, 41°C
ESKİŞEHİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
SAMSUN °C, 30°C
TOKAT °C, 37°C
TRABZON °C, 28°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 40°C
VAN °C, 31°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
GAZİANTEP °C, 43°C
SİİRT °C, 42°C
ŞANLIURFA °C, 44°C