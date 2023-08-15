https://sputniknews.com.tr/20230815/meteoroloji-sicakligin-10-derece-birden-artacagi-illeri-acikladi-istanbul-icin-saatli-yagis-uyarisi-1074648403.html

Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı

Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden artacağı illeri açıkladı: İstanbul için saatli yağış uyarısı

Aşırı sıcaklar Türkiye'ye geri dönerken sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, hava... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T06:37+0300

2023-08-15T06:37+0300

2023-08-15T06:48+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074551595_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b0e13e05c6d394b9532a0caa16414bba.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlıSAKARYA °C, 33°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 39°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 41°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 41°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 38°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKASTAMONU °C, 37°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CAz bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 37°CAz bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKARS °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 43°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 44°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230814/meteorolojiden-3-uyari-birden-yagis-ruzgar-ve-sicak-hava-alarmi-1074616104.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu