https://sputniknews.com.tr/20230910/fatih-portakal-surec-ekranda-susturulacak-miyim-susturulmayacak-miyim-diye-bakmak-icin-iyiydi-1075357295.html

Fatih Portakal: Süreç, ekranda susturulacak mıyım, susturulmayacak mıyım diye bakmak için iyiydi

Fatih Portakal: Süreç, ekranda susturulacak mıyım, susturulmayacak mıyım diye bakmak için iyiydi

Gazeteci Fatih Portakal, geçen ay Sözcü TV ile yeniden sözleşme imzaladığını duyurdu. Fatih Portakal “Süreç, ekranda susturulacak mıyım, susturulmayacak mıyım... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T11:18+0300

2023-09-10T11:18+0300

2023-09-10T11:18+0300

yaşam

fatih portakal

sözcü tv

yayın

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Sözcü TV ekranlarına geri dönen Fatih Portakal yeni yayın dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu.Sözcü’nün sorularını yanıtlayan Portakal, “Geride bıraktığınız yayın dönemi sizin için nasıl geçti?” sorusuna, “Sözcü ailesiyle tekrar birlikte olmak gerçekten güzel. Çünkü geçtiğimiz süreçte biraz da bu aileyi anlamak, işime karışılacak mı karışılmayacak mı onu bir görmek, gazetecilik mesleğini istediğim gibi yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, ekranda susturulacak mıyım, susturulmayacak mıyım, konuşturulacak mıyım, konuşturulmayacak mıyım ona bir bakmak için iyiydi” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230630/fatih-portakal-yeni-yayin-doneminde-olacak-miyim-ben-de-bilmiyorum-1073049251.html

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fatih portakal, sözcü tv, yayın