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Fatih Portakal: Yeni yayın döneminde olacak mıyım ben de bilmiyorum
Fatih Portakal: Yeni yayın döneminde olacak mıyım ben de bilmiyorum
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yayın dönemi için belirsizliğin hâkim olduğunu vurguladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Sözcü TV'deki üç aylık anlaşması sona eren Fatih Portakal bir video paylaştı. Portakal, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:"Selam herkese, akşam Sözcü Tv ana haber de son yayını yapacağım. Yeni yayın döneminde bakacağız olup olmadığına, ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağ olunuz, var olunuz. Özleyeceğim bu insanları."
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fatih portakal

Fatih Portakal: Yeni yayın döneminde olacak mıyım ben de bilmiyorum

22:42 30.06.2023
© Fotoğraf : Youtube / Fatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Fotoğraf : Youtube /
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Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yayın dönemi için belirsizliğin hâkim olduğunu vurguladı.
Sözcü TV'deki üç aylık anlaşması sona eren Fatih Portakal bir video paylaştı.
Portakal, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
"Selam herkese, akşam Sözcü Tv ana haber de son yayını yapacağım. Yeni yayın döneminde bakacağız olup olmadığına, ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağ olunuz, var olunuz. Özleyeceğim bu insanları."
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