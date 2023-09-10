https://sputniknews.com.tr/20230910/down-sendromlu-turkiye-futsal-milli-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu-1075355034.html

Down Sendromlu Türkiye Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

Down Sendromlu Türkiye Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T09:36+0300

2023-09-10T09:36+0300

2023-09-10T09:36+0300

spor

2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri

down sendromu

sporcu

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Milli takımın Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçını kazanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Acar, "Şampiyona finalinin favorisi olmaz diye söylemiştim, final maçı bizim için biraz zor geçti. Ülkemize 2021 yılında getirdiğimiz Avrupa Şampiyonluğu'nu, tarihimizde bir ilki de başararak ikinci Avrupa şampiyonluğunu getiriyoruz. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu ülkemize geldi." diye konuştu.Acar, "Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başkan'ımız Birol Aydın'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için zor oldu ama sonuçta bütün analizlerimizle ortaya çıktı." şeklinde konuştuktan sonra açıklamaları oyuncuları tarafından "Türkiye" tezahüratlarıyla noktalandı.'Bizlere imkan verildiği zaman neler yapıldığını gösterdik'Maçı yerinde izleyerek milli takıma destek veren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da maçın ardından AA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-sampiyon-oldu-tarkan-tribunde-dans-etti-1075162745.html

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Sputnik Türkiye

2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri, down sendromu, sporcu