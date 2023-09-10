https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-dondu-1075367924.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T23:28+0300

2023-09-10T23:28+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

hindistan

g20

g20 liderler zirvesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak saat 21.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de Ankara'ya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-yeni-delhide-uluslararasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1075358009.html

türkiye

hindistan

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recep tayyip erdoğan, hindistan, g20, g20 liderler zirvesi