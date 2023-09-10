https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-dondu-1075367924.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T23:28+0300
2023-09-10T23:28+0300
2023-09-10T23:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hindistan
g20
g20 liderler zirvesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075367769_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1170b417deca8e1a3249180bb1dfe84c.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak saat 21.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de Ankara'ya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-yeni-delhide-uluslararasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1075358009.html
türkiye
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075367769_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e283fff5303b1eec22d87061c2b76f26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, hindistan, g20, g20 liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan, hindistan, g20, g20 liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
23:28 10.09.2023 (güncellendi: 23:31 10.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak saat 21.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de Ankara'ya geldi.