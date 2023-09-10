https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-mahatma-gandhinin-anit-mezarini-ziyaret-etti-1075354744.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T09:27+0300

2023-09-10T09:27+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

hindistan

mezarlık

ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-japonya-basbakani-kisida-fumioyu-kabul-etti-1075307970.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hindistan, mezarlık, ziyaret