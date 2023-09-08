https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-japonya-basbakani-kisida-fumioyu-kabul-etti-1075307970.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T17:57+0300
2023-09-08T17:57+0300
2023-09-08T18:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
hindistan
g-20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-g-20-liderler-zirvesi-icin-hindistanavardi-1075305227.html
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recep tayyip erdoğan, hindistan, g-20
recep tayyip erdoğan, hindistan, g-20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
17:57 08.09.2023 (güncellendi: 18:00 08.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.
Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.
Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.