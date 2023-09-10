https://sputniknews.com.tr/20230910/aniz-yangini-fabrikaya-sicradi-1075358380.html

Anız yangını fabrikaya sıçradı

Anız yangını fabrikaya sıçradı

Düzce’de otluk alanda çıkan yangın, lamine fabrikasının açık alanda bulunan ağaçlarına sıçradı. Yangın yaklaşık uzun süren çalışmayla söndürüldü. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T12:55+0300

2023-09-10T12:55+0300

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türkiye

yangın

düzce

fabrika

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Yangın Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Orman Ürünleri Sanayi Sitesinde meydana geldi.Alınan bilgilere göre sanayi sitesi içerisinde otluk alanda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangın rüzgar ile birlikte lamine fabrikasının açık alanda bulunan ve lamine yapımında kullanılan ağaçlara sıçradı. Bir anda büyüyen yangın için bölgeye Düzce, Gölyaka ve Cumayeri İtfaiyeleri de sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptılar. Yangında maddi hasar meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230825/kocaelide-fabrika-yangini-1074938990.html

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