https://sputniknews.com.tr/20230910/aniz-yangini-fabrikaya-sicradi-1075358380.html
Anız yangını fabrikaya sıçradı
Anız yangını fabrikaya sıçradı
Düzce’de otluk alanda çıkan yangın, lamine fabrikasının açık alanda bulunan ağaçlarına sıçradı. Yangın yaklaşık uzun süren çalışmayla söndürüldü. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T12:55+0300
2023-09-10T12:55+0300
2023-09-10T12:55+0300
türkiye
yangın
düzce
fabrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075358224_100:0:1241:642_1920x0_80_0_0_aa159345928e93a28aba86475a4f3f9b.jpg
Yangın Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Orman Ürünleri Sanayi Sitesinde meydana geldi.Alınan bilgilere göre sanayi sitesi içerisinde otluk alanda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangın rüzgar ile birlikte lamine fabrikasının açık alanda bulunan ve lamine yapımında kullanılan ağaçlara sıçradı. Bir anda büyüyen yangın için bölgeye Düzce, Gölyaka ve Cumayeri İtfaiyeleri de sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptılar. Yangında maddi hasar meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/kocaelide-fabrika-yangini-1074938990.html
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075358224_243:0:1099:642_1920x0_80_0_0_c66529dde33f3e7e5e1fbb2445cfafa6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, düzce, fabrika
Anız yangını fabrikaya sıçradı
Abone ol
Düzce’de otluk alanda çıkan yangın, lamine fabrikasının açık alanda bulunan ağaçlarına sıçradı. Yangın yaklaşık uzun süren çalışmayla söndürüldü.
Yangın Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Orman Ürünleri Sanayi Sitesinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre sanayi sitesi içerisinde otluk alanda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın rüzgar ile birlikte lamine fabrikasının açık alanda bulunan ve lamine yapımında kullanılan ağaçlara sıçradı. Bir anda büyüyen yangın için bölgeye Düzce, Gölyaka ve Cumayeri İtfaiyeleri de sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptılar. Yangında maddi hasar meydana geldi.