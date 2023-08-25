https://sputniknews.com.tr/20230825/kocaelide-fabrika-yangini-1074938990.html

Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T16:21+0300

2023-08-25T16:21+0300

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türkiye

kocaeli

fabrika

yangın

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Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230824/afad-canakkaledeki-orman-yangini-bugun-kontrol-altina-alinmistir-1074914681.html

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