https://sputniknews.com.tr/20230825/kocaelide-fabrika-yangini-1074938990.html
Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T16:21+0300
2023-08-25T16:21+0300
2023-08-25T16:21+0300
türkiye
kocaeli
fabrika
yangın
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Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/afad-canakkaledeki-orman-yangini-bugun-kontrol-altina-alinmistir-1074914681.html
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kocaeli, fabrika, yangın
Kocaeli'de fabrika yangını
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.