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https://sputniknews.com.tr/20230824/afad-canakkaledeki-orman-yangini-bugun-kontrol-altina-alinmistir-1074914681.html
AFAD: Çanakkale'deki orman yangını bugün kontrol altına alınmıştır
AFAD: Çanakkale'deki orman yangını bugün kontrol altına alınmıştır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Merkez ilçesi Damyeri mevkiinde 22 Ağustos'ta çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD, Çanakkale’nin Merkez ilçesi Damyeri mevkiinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.Bölgedeki soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirilen açıklamada, “Çanakkale Boğazı, 24.08.2023 tarihi saat 11.00 itibarıyla deniz ulaşımına açılmıştır. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele 2 bin adet kumanya, 5 bin adet sıcak yemek, 14 bin 100 içecek ve 12 bin 750 adet içme suyu ikramı yapıldığı bildirilmiştir. Afet Psikososyal Destek Grubu 11 personel ile görev yapmakta olup, mobil ekipler ile yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşların durumları takip edilmektedir. Yangın 11.05 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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afad, çanakkale, orman yangını, yangın
afad, çanakkale, orman yangını, yangın

AFAD: Çanakkale'deki orman yangını bugün kontrol altına alınmıştır

20:19 24.08.2023 (güncellendi: 20:20 24.08.2023)
© İHAÇanakkale orman yangını
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Merkez ilçesi Damyeri mevkiinde 22 Ağustos'ta çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
AFAD, Çanakkale’nin Merkez ilçesi Damyeri mevkiinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Orman yangınında 99 kişi dumandan etkilenmiş olup, 29 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Yangına müdahale çalışmalarında toplam 8 uçak, 30 helikopter, 241 arazöz, 81 su tankeri, EGM’den 22 TOMA, 468 diğer araç ve iş makinesi, 33 STK’dan 298 personel ve 72 araç olmak üzere toplamda 3 bin 199 personel ve 922 hava ve kara aracı görev almıştır. Yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmiştir. Merkeze bağlı Kayadere, Mareşal Fevzi Çakmak (Damyeri Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular (Salavat Mahallesi, Andıktaşı Mahallesi), Elmacık (Değirmendere Mahallesi), Çiftlikdere, Taşlıtarla, Kızılcaören köylerinden ve 18 Mart Üniversitesi kampüsünden toplam 395 hane, bin 428 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 54 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlardan 72 vatandaşımız KYK Terzioğlu Kız Yurdu'na, geri kalan bin 356 vatandaş yakınlarının evlerine yerleştirilmiştir.”

Bölgedeki soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirilen açıklamada, “Çanakkale Boğazı, 24.08.2023 tarihi saat 11.00 itibarıyla deniz ulaşımına açılmıştır. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele 2 bin adet kumanya, 5 bin adet sıcak yemek, 14 bin 100 içecek ve 12 bin 750 adet içme suyu ikramı yapıldığı bildirilmiştir. Afet Psikososyal Destek Grubu 11 personel ile görev yapmakta olup, mobil ekipler ile yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşların durumları takip edilmektedir. Yangın 11.05 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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