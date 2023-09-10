https://sputniknews.com.tr/20230910/ahmet-hakan-kilicdarogluna-danisman-siiri-yazdi-1075357408.html

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 'danışman' şiiri yazdı

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 'danışman' şiiri yazdı

Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ithafen 'danışman' şiiri yazdı. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T11:45+0300

2023-09-10T11:45+0300

2023-09-10T11:45+0300

politika

ahmet hakan

kemal kılıçdaroğlu

danışman

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen 'danışman' şiiri yazdı.Bugünkü köşe yazısında yer alan şiir şöyle:"Hiçbir şeyden çekmedi siyasetteDanışmanlarından çektiği kadarHatta seçim kazanamaması bileAğrıtmadı başını o kadarDanışmanlarından çok çekti amaDanışman atamaktan da hiç vazgeçmediSiyasette sonunu danışmanlar mı getirecekYazık mı olacak acaba Kemal Efendi’ye"Ne olmuştu?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230903/kilicdaroglundan-perinaz-mahpeyker-aciklamasi-mesajlarini-bilseydim-atamazdim-1075152132.html

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ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, danışman