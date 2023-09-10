https://sputniknews.com.tr/20230910/ahmet-hakan-kilicdarogluna-danisman-siiri-yazdi-1075357408.html
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 'danışman' şiiri yazdı
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 'danışman' şiiri yazdı
Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ithafen 'danışman' şiiri yazdı. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T11:45+0300
2023-09-10T11:45+0300
2023-09-10T11:45+0300
politika
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
danışman
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen 'danışman' şiiri yazdı.Bugünkü köşe yazısında yer alan şiir şöyle:"Hiçbir şeyden çekmedi siyasetteDanışmanlarından çektiği kadarHatta seçim kazanamaması bileAğrıtmadı başını o kadarDanışmanlarından çok çekti amaDanışman atamaktan da hiç vazgeçmediSiyasette sonunu danışmanlar mı getirecekYazık mı olacak acaba Kemal Efendi’ye"Ne olmuştu?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/kilicdaroglundan-perinaz-mahpeyker-aciklamasi-mesajlarini-bilseydim-atamazdim-1075152132.html
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ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, danışman
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, danışman
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 'danışman' şiiri yazdı
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Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ithafen 'danışman' şiiri yazdı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen 'danışman' şiiri yazdı.
Bugünkü köşe yazısında yer alan şiir
şöyle:
"Hiçbir şeyden çekmedi siyasette
Danışmanlarından çektiği kadar
Hatta seçim kazanamaması bile
Danışmanlarından çok çekti ama
Danışman atamaktan da hiç vazgeçmedi
Siyasette sonunu danışmanlar mı getirecek
Yazık mı olacak acaba Kemal Efendi’ye"
Ne olmuştu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.