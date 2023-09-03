https://sputniknews.com.tr/20230903/kilicdaroglundan-perinaz-mahpeyker-aciklamasi-mesajlarini-bilseydim-atamazdim-1075152132.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Perinaz Mahpeyker' açıklaması: Mesajlarını bilseydim atamazdım
Kılıçdaroğlu'ndan 'Perinaz Mahpeyker' açıklaması: Mesajlarını bilseydim atamazdım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T21:39+0300
2023-09-03T21:39+0300
2023-09-03T21:39+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
perinaz mahpeyker yaman
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında kendisi ve Atatürk'ün aleyhinde paylaşımlar olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanı olarak atanmasına ilişkin tepkilere yanıt verdi.Halktv.com.tr'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:Eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, perinaz mahpeyker yaman
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, perinaz mahpeyker yaman
Kılıçdaroğlu'ndan 'Perinaz Mahpeyker' açıklaması: Mesajlarını bilseydim atamazdım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında kendisi ve Atatürk'ün aleyhinde paylaşımlar olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanı olarak atanmasına ilişkin tepkilere yanıt verdi.
Halktv.com.tr'den Fikret Bila'ya konuşan
Kılıçdaroğlu, “Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız?”
sorusuna şu yanıtı verdi:
"O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.”
Eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı."