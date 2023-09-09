https://sputniknews.com.tr/20230909/rusyanin-g20-serpasi-hindistandaki-zirve-g20nin-en-zor-zirvelerinden-biriydi-1075339426.html
Rusya'nın G20 şerpası: Hindistan’daki zirve G20’nin en zor zirvelerinden biriydi
Rusya'nın G20 şerpası: Hindistan’daki zirve G20’nin en zor zirvelerinden biriydi
Rusya'nın G20 Şerpası Lukaş, Hindistan’daki zirveyi grup tarihindeki en zor zirvelerden biri olarak nitelendirdi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T16:51+0300
2023-09-09T16:51+0300
2023-09-09T16:51+0300
dünya
g20
g20 liderler zirvesi
g20 zirvesi
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Rusya'nın G20 Şerpası Svetlana Lukaş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin Ukrayna ve diğer sorunlar nedeniyle G20 tarihinin en zorlu zirvelerden biri olduğunu söyledi.Lukaş “Bu muhtemelen G20’nin neredeyse 15 yıllık tarihinde liderlik düzeyindeki en zor zirvelerinden biriydi. Bildirgenin üzerinde anlaşmaya varılması neredeyse 20 gün sürdü” dedi.Lukaş, bunun yalnızca Ukrayna konusundaki görüş farklılıklardan değil, aynı zamanda iklim değişikliği, düşük karbonlu enerji sistemlerine geçiş ve uluslararası finans kurumlarının reformu gibi konulardaki farklı tutumlardan da kaynaklandığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesinin-sonuc-bildirgesi-yayimlandi-1075336046.html
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g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi
g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi
Rusya'nın G20 şerpası: Hindistan’daki zirve G20’nin en zor zirvelerinden biriydi
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Rusya'nın G20 Şerpası Lukaş, Hindistan’daki zirveyi grup tarihindeki en zor zirvelerden biri olarak nitelendirdi.
Rusya'nın G20 Şerpası Svetlana Lukaş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin Ukrayna ve diğer sorunlar nedeniyle G20 tarihinin en zorlu zirvelerden biri olduğunu söyledi.
Lukaş “Bu muhtemelen G20’nin neredeyse 15 yıllık tarihinde liderlik düzeyindeki en zor zirvelerinden biriydi. Bildirgenin üzerinde anlaşmaya varılması neredeyse 20 gün sürdü” dedi.
Lukaş, bunun yalnızca Ukrayna konusundaki görüş farklılıklardan değil, aynı zamanda iklim değişikliği, düşük karbonlu enerji sistemlerine geçiş ve uluslararası finans kurumlarının reformu gibi konulardaki farklı tutumlardan da kaynaklandığını vurguladı.