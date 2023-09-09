https://sputniknews.com.tr/20230909/rusyanin-g20-serpasi-hindistandaki-zirve-g20nin-en-zor-zirvelerinden-biriydi-1075339426.html

Rusya'nın G20 şerpası: Hindistan’daki zirve G20’nin en zor zirvelerinden biriydi

Rusya'nın G20 şerpası: Hindistan’daki zirve G20’nin en zor zirvelerinden biriydi

Rusya'nın G20 Şerpası Lukaş, Hindistan’daki zirveyi grup tarihindeki en zor zirvelerden biri olarak nitelendirdi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T16:51+0300

2023-09-09T16:51+0300

2023-09-09T16:51+0300

dünya

g20

g20 liderler zirvesi

g20 zirvesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075339546_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_74ecd081735af44e5d59abd1ad085ab9.jpg

Rusya'nın G20 Şerpası Svetlana Lukaş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin Ukrayna ve diğer sorunlar nedeniyle G20 tarihinin en zorlu zirvelerden biri olduğunu söyledi.Lukaş “Bu muhtemelen G20’nin neredeyse 15 yıllık tarihinde liderlik düzeyindeki en zor zirvelerinden biriydi. Bildirgenin üzerinde anlaşmaya varılması neredeyse 20 gün sürdü” dedi.Lukaş, bunun yalnızca Ukrayna konusundaki görüş farklılıklardan değil, aynı zamanda iklim değişikliği, düşük karbonlu enerji sistemlerine geçiş ve uluslararası finans kurumlarının reformu gibi konulardaki farklı tutumlardan da kaynaklandığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesinin-sonuc-bildirgesi-yayimlandi-1075336046.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi