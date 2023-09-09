https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesinin-sonuc-bildirgesi-yayimlandi-1075336046.html
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T14:40+0300
2023-09-09T14:40+0300
2023-09-09T15:00+0300
dünya
g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075333566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36f4cf78a473116bde795ef58832f87d.jpg
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de buluştu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. Zirveye Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılıyor.G20'nin ilk oturumunun ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. G20 Sonuç Bildirgesi'nin maddeleri şöyle:G20 ülkeleri̇ zi̇rveni̇n jeopoli̇ti̇k sorunlar için platform olmadığını, ancak tanınan grupların dünya ekonomi̇si̇ni̇ etki̇leyebi̇leceği̇ni̇ doğruladı.G20 liderleri, Rus gübre tedari̇ki̇ni̇n güvenlendi̇ri̇lmesi̇ dahi̇l Karadeni̇z gi̇ri̇şi̇mi̇ni̇n tam uygulanması çağrısında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075333566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e20f6fbb9251bd3886fb4a83821df38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
g20
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı
14:40 09.09.2023 (güncellendi: 15:00 09.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de buluştu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. Zirveye Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılıyor.
G20'nin ilk oturumunun ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. G20 Sonuç Bildirgesi'nin maddeleri şöyle:
G20 ülkeleri̇ zi̇rveni̇n jeopoli̇ti̇k sorunlar için platform olmadığını, ancak tanınan grupların dünya ekonomi̇si̇ni̇ etki̇leyebi̇leceği̇ni̇ doğruladı.
G20 liderleri, Rus gübre tedari̇ki̇ni̇n güvenlendi̇ri̇lmesi̇ dahi̇l Karadeni̇z gi̇ri̇şi̇mi̇ni̇n tam uygulanması çağrısında bulundu.