Resmi Gazete'de yayımlandı: Ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemi

Türkiye
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
12:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
17:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
19:15
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
19:35
1 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
19:47
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
21:00
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
21:30
2 dk
SESLİ HABER
Alman uzman Thiele: "Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal"
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
23:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
07:14
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
07:28
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
08:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
08:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
08:45
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
09:13
2 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
09:21
1 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
09:33
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
09:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
10:01
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
10:13
3 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
10:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
10:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
11:21
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
12:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
12:22
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
12:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
13:14
1 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
13:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor
13:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
13:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
14:16
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Zelenskiy ve Biden'ın ilk görüşmesi skandala dönüştü
14:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
14:37
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
15:15
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
15:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği ABD'nin sinirini bozuyor
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
16:15
1 dk
SESLİ HABER
30 yılın sonunda bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
16:32
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
17:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
18:31
1 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
19:01
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
19:31
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
19:48
1 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
20:01
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
20:48
1 dk
SESLİ HABER
Ryabkov'dan savaş tehdidi uyarısı: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
21:01
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
21:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
21:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
21:49
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
22:01
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
22:30
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Dışişleri: Amerikan işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman uzman Thiele: "Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal"
23:29
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230909/resmi-gazetede-yayimlandi-ortaokul-ve-liselerde-ortak-sinav-donemi-1075334903.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemi
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca, uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T14:11+0300
2023-09-09T14:11+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
sınav
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075335364_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_2788b11f4c2ce25cf23adf3efe68aa1b.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek.Takvim belli olduOkullarda; 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek.Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.Oyun temelli değerlendirmelerOkul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek.Böylece, ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek.Her dersten her dönem iki sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilecek.Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek.Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulaması yapılacak.Uygulamalı dil sınavları​​​​​​​Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacak.Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla kısa süreli sınavlar yapılabilecek. Bu sınavlar notla değerlendirilmeyecek.İllerin eğitimdeki gelişim durumları izlenecekAkademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE) ile öğrencilerin gerçek yaşam senaryoları üzerinden eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini edinme seviyelerinin il düzeyinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yıllara göre karşılaştırılması yapılacak. ABİDE araştırması iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve her ile özel rapor hazırlanacak.Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerindeki gelişimlerinin izlendiği araştırma iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve ülke geneli rapor hazırlanacak.Öğretim programlarının etkisinin öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görülebilmesi amacıyla "okul tabanlı izleme" araştırması yapılacak.Bu uygulama ile öğrencilerin belirlenen sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri izlenecek, öğrenci ve öğretmenlere geri bildirim verilecek.Uluslararası izleme araştırmaları PISA ve TIMSS ile ülkenin eğitimdeki gelişmesi uluslararası düzeyde izlenecek.Süreç odaklı ölçme, sınıf içi ölçme değerlendirme çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla illerde Genel Müdürlük bünyesinde kurulan "ölçme değerlendirme merkezleri" etkin hale getirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230905/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-okullardaki--servis-ve-yemek-ucretlerine-iliskin-aciklama--1075197491.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075335364_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_85012dd9fa536eeb6f208b909c1f67b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemi

14:11 09.09.2023
© AALise
Lise - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca, uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek.

Takvim belli oldu

Okullarda; 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.
Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.
Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.
Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.
İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek.
Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.

Oyun temelli değerlendirmeler

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek.
Böylece, ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.
Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek.
Her dersten her dönem iki sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilecek.
Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek.
Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulaması yapılacak.

Uygulamalı dil sınavları

​​​​​​​Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.
İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacak.
Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla kısa süreli sınavlar yapılabilecek. Bu sınavlar notla değerlendirilmeyecek.

İllerin eğitimdeki gelişim durumları izlenecek

Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE) ile öğrencilerin gerçek yaşam senaryoları üzerinden eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini edinme seviyelerinin il düzeyinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yıllara göre karşılaştırılması yapılacak. ABİDE araştırması iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve her ile özel rapor hazırlanacak.
Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerindeki gelişimlerinin izlendiği araştırma iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve ülke geneli rapor hazırlanacak.
Öğretim programlarının etkisinin öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görülebilmesi amacıyla "okul tabanlı izleme" araştırması yapılacak.
Bu uygulama ile öğrencilerin belirlenen sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri izlenecek, öğrenci ve öğretmenlere geri bildirim verilecek.
Uluslararası izleme araştırmaları PISA ve TIMSS ile ülkenin eğitimdeki gelişmesi uluslararası düzeyde izlenecek.
Süreç odaklı ölçme, sınıf içi ölçme değerlendirme çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla illerde Genel Müdürlük bünyesinde kurulan "ölçme değerlendirme merkezleri" etkin hale getirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
TÜRKİYE
Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ve okullarda cep telefonu kullanımıyla ilgili açıklama
5 Eylül, 10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала