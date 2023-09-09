https://sputniknews.com.tr/20230909/kahramanmarasta-freni-patlayan-kamyon-kalabaliga-daldi-olu-ve-yaralilar-var-1075330427.html
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı
Kahramanmaraş’ta freni patlayan kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer kazada, 5 kişinin... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T11:53+0300
2023-09-09T11:53+0300
2023-09-09T12:43+0300
türkiye
kahramanmaraş
cenaze namazı
kaza
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.Vali'den açıklamaKahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" açıklamasında bulundu.Şoför gözaltındaKahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şunları kaydetti:"Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Şu an için 5 ölümüz var. Kazada ağır yaralıların da olduğu, 25 vatandaşımız yaralandı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."
https://sputniknews.com.tr/20230908/antalyada-saferi-araci-kaza-yapti-1-olu-9-yaralandi-1075310348.html
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Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı
11:53 09.09.2023 (güncellendi: 12:43 09.09.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta freni patlayan kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer kazada, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, olayın şüphelisi sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.
Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.
Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.
Vali'den açıklama
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" açıklamasında bulundu.
Şoför gözaltında
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şunları kaydetti:
"Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Şu an için 5 ölümüz var. Kazada ağır yaralıların da olduğu, 25 vatandaşımız yaralandı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."