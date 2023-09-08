https://sputniknews.com.tr/20230908/antalyada-saferi-araci-kaza-yapti-1-olu-9-yaralandi-1075310348.html

Antalya'da safari aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralandı

Antalya'da safari aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Kazada 1 Polonyalı turist hayatını kaybederken 9 turist yaralandı. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T18:38+0300

2023-09-08T18:38+0300

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türkiye

safari

kaza

antalya

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Kaza, Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230905/istanbul-tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-4-cocuk-oldu-4-yarali-1075194074.html

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