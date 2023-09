https://sputniknews.com.tr/20230909/ingiliz-medyasi-g20-sonuc-bildirgesi-batiya-vurulan-darbe-oldu-1075344896.html

İngiliz medyası: G20 sonuç bildirgesi Batı’ya vurulan darbe oldu

İngiliz medyası: G20 sonuç bildirgesi Batı’ya vurulan darbe oldu

İngiliz Financial Times gazetesi, Hindistan’daki G20 Zirvesi’nde kabul edilen sonuç bildirgesinin, Ukrayna’ya destek konusunda genel uzlaşının sağlanmaması... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T19:57+0300

2023-09-09T19:57+0300

2023-09-09T20:01+0300

ukrayna krizi

financial times

the financial times (ft)

ukrayna

ukrayna krizi

batı

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075344736_0:93:3310:1955_1920x0_80_0_0_089bef60eef5947f08fb3a0249a025bc.jpg

Financial Times gazetesinin yazısında, “Diplomatlar arasında haftalarca süren görüşmelerin bir ürünü olan bu sonuç bildirgesi, kalkınmakta olan ülkeleri son bir yıldır Moskova’yı kınamaya ve Ukrayna’yı desteklemeye ikna etmeye çalışan Batılı ülkelere bir darbe oldu” ifadesine yer verildi.G20 sonuç bildirgesinin, Ukrayna’yla ilgili maddelerin, Ukrayna’ya destek konusunda küresel uzlaşının olmadığını gösterdiğini kaydeden gazete, “Yeni Delhi Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde sadece ‘Ukrayna’daki savaştan’ bahsediliyor, yani her iki tarafın da eşit derecede sorumlu olduğunu ima ettiği için ABD ve NATO müttefikleri gibi Kiev’in destekçilerinin daha önce reddettiği bir tabir kullanıldı” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesinin-sonuc-bildirgesi-yayimlandi-1075336046.html

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

financial times, the financial times (ft), ukrayna, ukrayna krizi, batı, batı