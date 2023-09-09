https://sputniknews.com.tr/20230909/ingiliz-medyasi-g20-sonuc-bildirgesi-batiya-vurulan-darbe-oldu-1075344896.html
İngiliz medyası: G20 sonuç bildirgesi Batı’ya vurulan darbe oldu
İngiliz medyası: G20 sonuç bildirgesi Batı’ya vurulan darbe oldu
İngiliz Financial Times gazetesi, Hindistan’daki G20 Zirvesi’nde kabul edilen sonuç bildirgesinin, Ukrayna’ya destek konusunda genel uzlaşının sağlanmaması... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T19:57+0300
2023-09-09T19:57+0300
2023-09-09T20:01+0300
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Financial Times gazetesinin yazısında, “Diplomatlar arasında haftalarca süren görüşmelerin bir ürünü olan bu sonuç bildirgesi, kalkınmakta olan ülkeleri son bir yıldır Moskova’yı kınamaya ve Ukrayna’yı desteklemeye ikna etmeye çalışan Batılı ülkelere bir darbe oldu” ifadesine yer verildi.G20 sonuç bildirgesinin, Ukrayna’yla ilgili maddelerin, Ukrayna’ya destek konusunda küresel uzlaşının olmadığını gösterdiğini kaydeden gazete, “Yeni Delhi Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde sadece ‘Ukrayna’daki savaştan’ bahsediliyor, yani her iki tarafın da eşit derecede sorumlu olduğunu ima ettiği için ABD ve NATO müttefikleri gibi Kiev’in destekçilerinin daha önce reddettiği bir tabir kullanıldı” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesinin-sonuc-bildirgesi-yayimlandi-1075336046.html
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financial times, the financial times (ft), ukrayna, ukrayna krizi, batı, batı
financial times, the financial times (ft), ukrayna, ukrayna krizi, batı, batı
İngiliz medyası: G20 sonuç bildirgesi Batı’ya vurulan darbe oldu
19:57 09.09.2023 (güncellendi: 20:01 09.09.2023) Abone ol
İngiliz Financial Times gazetesi, Hindistan’daki G20 Zirvesi’nde kabul edilen sonuç bildirgesinin, Ukrayna’ya destek konusunda genel uzlaşının sağlanmaması nedeniyle Batı ülkelerine vurulan darbe olduğunu belirtti.
Financial Times gazetesinin yazısında, “Diplomatlar arasında haftalarca süren görüşmelerin bir ürünü olan bu sonuç bildirgesi, kalkınmakta olan ülkeleri son bir yıldır Moskova’yı kınamaya ve Ukrayna’yı desteklemeye ikna etmeye çalışan Batılı ülkelere bir darbe oldu” ifadesine yer verildi.
G20 sonuç bildirgesinin, Ukrayna’yla ilgili maddelerin, Ukrayna’ya destek konusunda küresel uzlaşının olmadığını gösterdiğini kaydeden gazete, “Yeni Delhi Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde sadece ‘Ukrayna’daki savaştan’ bahsediliyor, yani her iki tarafın da eşit derecede sorumlu olduğunu ima ettiği için ABD ve NATO müttefikleri gibi Kiev’in destekçilerinin daha önce reddettiği bir tabir kullanıldı” diye yazdı.