https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-sonuc-bildirgesi-ukraynayi-hayal-kirikligina-ugratti-1075343063.html

G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı

G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20’nin gurur duyacak hiçbir şeyi olmadığını belirterek, “Biz katılsaydık sonuç farklı olurdu” dedi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T18:39+0300

2023-09-09T18:39+0300

2023-09-09T18:39+0300

ukrayna krizi

g20

ukrayna

ukrayna krizi

oleg nikolenko

oleg nikolenko

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, sosyal medya paylaşımında, “Ukrayna, G20 sonuç bildirgesinin metnine güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklara minnettar. Aynı zamanda G20 için gurur duyulacak bir şey yok. Ukrayna katılsaydı, görüşmeye katılanların mevcut durumu daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktı, bu kesin. ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey’ ilkesi her zamankinden daha fazla önem kazanıyor” diye yazdı.Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Zirvesi’nde sonuç bildirgesinin kabul edildiğini duyurmuştu. Bildirgenin, Ukrayna’yla ilgili maddesinde, tüm ülkelerin, toprak ele geçirmek amacıyla güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınması gerektiği belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesinin-sonuc-bildirgesi-yayimlandi-1075336046.html

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