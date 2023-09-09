https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-sonuc-bildirgesi-ukraynayi-hayal-kirikligina-ugratti-1075343063.html
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20’nin gurur duyacak hiçbir şeyi olmadığını belirterek, “Biz katılsaydık sonuç farklı olurdu” dedi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T18:39+0300
2023-09-09T18:39+0300
2023-09-09T18:39+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
oleg nikolenko
oleg nikolenko
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, sosyal medya paylaşımında, “Ukrayna, G20 sonuç bildirgesinin metnine güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklara minnettar. Aynı zamanda G20 için gurur duyulacak bir şey yok. Ukrayna katılsaydı, görüşmeye katılanların mevcut durumu daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktı, bu kesin. ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey’ ilkesi her zamankinden daha fazla önem kazanıyor” diye yazdı.Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Zirvesi’nde sonuç bildirgesinin kabul edildiğini duyurmuştu. Bildirgenin, Ukrayna’yla ilgili maddesinde, tüm ülkelerin, toprak ele geçirmek amacıyla güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınması gerektiği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesinin-sonuc-bildirgesi-yayimlandi-1075336046.html
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g20, ukrayna, ukrayna krizi, oleg nikolenko, oleg nikolenko
g20, ukrayna, ukrayna krizi, oleg nikolenko, oleg nikolenko
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20’nin gurur duyacak hiçbir şeyi olmadığını belirterek, “Biz katılsaydık sonuç farklı olurdu” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, sosyal medya paylaşımında, “Ukrayna, G20 sonuç bildirgesinin metnine güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklara minnettar. Aynı zamanda G20 için gurur duyulacak bir şey yok. Ukrayna katılsaydı, görüşmeye katılanların mevcut durumu daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktı, bu kesin. ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey’ ilkesi her zamankinden daha fazla önem kazanıyor” diye yazdı.
Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Zirvesi’nde sonuç bildirgesinin kabul edildiğini duyurmuştu. Bildirgenin, Ukrayna’yla ilgili maddesinde, tüm ülkelerin, toprak ele geçirmek amacıyla güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınması gerektiği belirtiliyor.