https://sputniknews.com.tr/20230909/chpli-sezgin-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1075337118.html
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T15:27+0300
2023-09-09T15:27+0300
2023-09-09T15:39+0300
politika
soruşturma
sezgin tanrıkulu
savcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103298/83/1032988358_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_291b689da87cf3416cb69821e04b2476.jpg
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230908/bakan-tunc-hedefimiz-yeni-anayasaya-milletimizi-kavusturmak-1075311394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103298/83/1032988358_168:0:917:562_1920x0_80_0_0_31f55dd93f3dbcb7fa586c082e443788.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
soruşturma, sezgin tanrıkulu, savcılık
soruşturma, sezgin tanrıkulu, savcılık
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
15:27 09.09.2023 (güncellendi: 15:39 09.09.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.