https://sputniknews.com.tr/20230909/chpli-sezgin-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1075337118.html

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T15:27+0300

2023-09-09T15:27+0300

2023-09-09T15:39+0300

politika

soruşturma

sezgin tanrıkulu

savcılık

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

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soruşturma, sezgin tanrıkulu, savcılık