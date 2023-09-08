https://sputniknews.com.tr/20230908/bakan-tunc-hedefimiz-yeni-anayasaya-milletimizi-kavusturmak-1075311394.html

Bakan Tunç: Hedefimiz yeni Anayasaya milletimizi kavuşturmak

Bakan Tunç: Hedefimiz yeni Anayasaya milletimizi kavuşturmak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Asıl hedefimiz bizim yeni Anayasa, demokratik, sivil bir Anayasaya milletimizi artık kavuşturmak" dedi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T19:19+0300

2023-09-08T19:19+0300

2023-09-08T19:19+0300

yılmaz tunç

türkiye

ak parti

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 81 ilde 921 ilçede şehir buluşmaları programı yaptığını söyledi.'Başörtüsüne Anayasal güvence'"21 bir yılda insanı güçlendirecek politikaları hep hayata geçirdik" diyen Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bakan Tunç, muhalefetin daha önce bir kanun düzenlemesi yaparak kısmi bir çözüm önerdiğini hatırlatarak, "Tabi kısmi çözüm demek diğer kısma yasak getirmektir. Böyle bir sakat ve sorunlara yol açacak bir kanun teklifinin gündeme getirilmesinin doğru olmadığını eğer samimiyseniz buyurun Anayasa'da başörtüsüne, Anayasal güvence getiren düzenlemeyi yapalım dediğimizde de maalesef geçen dönem Anayasa Komisyonu'nda buna karşı gelmişlerdi. Burada dini inancı ibaresi gereği yazdığı için çok buna takıldılar. Burada hep laikliğe aykırı yorum yapıldığı için bu ibare kondu. Burada başı açık da korunuyor, başı kapalı da korunuyor. Son zamanlarda öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki maalesef toplumda birileri bu düşmanlığı körüklemeye çalışıyor. Bunları gördükçe üzülüyoruz. Ama diğer taraftan bu halkı kin ve düşmanlığa tahrik açısından bir suç olduğu için de yargıda gerekli soruşturmaları yapıyor. Burada özellikle Anayasa değişikliğinde başörtüsüne, anayasal güvenceyi başı açığı da başı kapalıyı da koruyacak güvence altına alacak olan Anayasa değişikliğini, Anayasamızın din ve vicdan hürriyeti başlıklı 24. maddesinde inşallah bu değişikliği meclisimiz hayata geçirecektir " dedi.Anayasa'nın ailenin korunması başlıklı 41. maddesinde de çok hassas olduklarını kaydeden Bakan Tunç, şunları kaydetti.'Darbe Anayasasıyla yönetilmek Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bize yakışmıyor'Bakan Tunç, hedeflerinin yeni Anayasa olduğunu söyledi.Darbe Anayasası ile Türkiye'nin yönetildiğine dikkati çeken Bakan Tunç, "Asıl hedefimiz bizim yeni Anayasa, demokratik, sivil bir Anayasaya milletimizi artık kavuşturmak. Darbe Anayasasıyla yönetiliyoruz. Darbe Anayasasıyla yönetilmek Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bize yakışmıyor, Türkiye'ye yakışmıyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Milletimiz demokratik, sivil bir Anayasaya kavuşmalı. Bunun da mücadelesini inşallah yeni dönemde vereceğiz" dedi."Anayasamızda bugüne kadar vesayetçi anlayışı ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler yaptık" diyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:'Anayasa bir yamalı bohçaya döndü'Bakan Tunç, 1982 Anayasasını darbecilerin yaptığını hatırlatarak, "Darbecilerin tayin ettiği bir kurucu meclisin atadığı bilim kurulunun yazdığı bir metin ve bu metinde de beğenmedikleri maddeleri değiştirerek onaya sundular. Tabii milletimiz de ne yaptı? Bir an önce demokratik siyasi hayata geçebilme adına da olsa evet dedi. Darbe Anayasasını aslında milletimiz değiştirilmek üzere milletin temsilcilerine yapılan seçim sonrası 83'te emanet etti. Ama bugüne kadar başarılamadı. Bir yamalı bohçaya döndü. İnşallah yeni dönemde, yeni dönem parlamentosu iktidarıyla, muhalefetiyle yeni Anayasa noktasında uzlaşırlar ve yeni Anayasamız Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde milletimizin onayına sunulur. Bütün temennimiz bu. Türkiye Yüzyılına da bu yakışır" ifadesini kullandı.AK Parti'nin seçim beyannamesinde vadettiği tüm hususları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağını vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

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yılmaz tunç, ak parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi