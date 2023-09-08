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https://sputniknews.com.tr/20230908/sokak-kopeklerini-besledigi-icin-basindan-vuruldu-1075295794.html
Sokak köpeklerini beslediği için başından vuruldu: '15 gün önce de köpeklerim vuruldu'
Sokak köpeklerini beslediği için başından vuruldu: '15 gün önce de köpeklerim vuruldu'
Ankara'nın Mamak ilçesinde Zeki Çiçek sokak köpeklerini beslerken başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çiçek, kendisini, köpekleri beslediği için... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T12:40+0300
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köpek
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Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Orhan D. (63), komşusu Zeki Çiçek'le (63) sokak köpeklerini beslediği için tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi ile Orhan D., Çiçek’i av tüfeğiyle vurdu. Başına isabet eden saçmalar sebebiyle yaralanan Çiçek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.'Köpeklerini de al bu mahalleden git' dedi'Yaşadığı saldırı ile ilgili konuşan Zeki Çiçek, “15 gün önce köpeklerim vuruldu. İki köpeğim öldü, bir tanesi yaralı ve üç köpeğim kayıp. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulunduktan sonra dün köpeklere bakarken saldırgan bana bağırarak küfür etti. ‘Köpeklerini de al bu mahalleden git' dedi. Sonra bir ses geldi, kafama bakınca kan olduğunu gördüm. Ardından polis ekipleri geldi. Kafama bakınca bu saçma mermi dedi. Hemen en yakın hastaneye gittik. İki saat hastanede kaldım. Rapor aldık, mermi alındı, dosyaya konuldu. Can güvenliğim yok benim, şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.'Azmettirici sosyal medya hesapları hakkında da soruşturma açılması gerektiğini düşünüyoruz'Süreç boyunca Zeki Çiçek’e destek olan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu İkinci Başkanı Haydar Özkan, “Amcamız bizi aradığında hastaneye gittik. Komşusu tarafından başından vurulduğunu iddia etti. Doktoruyla görüştüğümüzde başında saçma tanesi olduğu söylendi. Olay komşusuyla arasında hayvanları beslememesi, bakmaması için çıkan tartışmada komşusunun kendini tüfekle vurduğunu söylemişti. İncelediğimizde özellikle sosyal medyada silahlanma çağrısı yapanlar, hayvanlara ve hayvanseverlere karşı halkı kin ve nefrete teşvik edenlerin azmettirmesi sonucu amcamız, eşi ve sahipsiz sokak hayvanlarını vurabilecek kadar ciddi bir duruma vardı. Yalnızca amcamıza ateş açan şahıs değil, azmettirici sosyal medya hesapları hakkında da soruşturma açılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/11-yasindaki-cocuk-kopegini-bogulmaktan-son-anda-kurtardi-1075078307.html
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Sokak köpeklerini beslediği için başından vuruldu: '15 gün önce de köpeklerim vuruldu'

12:40 08.09.2023 (güncellendi: 12:41 08.09.2023)
© İHA / İHA-AW025659Sokak köpeklerini beslediği için başından vuruldu
Sokak köpeklerini beslediği için başından vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© İHA / İHA-AW025659
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Zeki Çiçek sokak köpeklerini beslerken başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çiçek, kendisini, köpekleri beslediği için tartıştığı komşusu Orhan D.'nin vurduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Orhan D. ise suçlamayı reddetti.
Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Orhan D. (63), komşusu Zeki Çiçek'le (63) sokak köpeklerini beslediği için tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi ile Orhan D., Çiçek’i av tüfeğiyle vurdu. Başına isabet eden saçmalar sebebiyle yaralanan Çiçek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

'Köpeklerini de al bu mahalleden git' dedi'

Yaşadığı saldırı ile ilgili konuşan Zeki Çiçek, “15 gün önce köpeklerim vuruldu. İki köpeğim öldü, bir tanesi yaralı ve üç köpeğim kayıp. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulunduktan sonra dün köpeklere bakarken saldırgan bana bağırarak küfür etti. ‘Köpeklerini de al bu mahalleden git' dedi. Sonra bir ses geldi, kafama bakınca kan olduğunu gördüm. Ardından polis ekipleri geldi. Kafama bakınca bu saçma mermi dedi. Hemen en yakın hastaneye gittik. İki saat hastanede kaldım. Rapor aldık, mermi alındı, dosyaya konuldu. Can güvenliğim yok benim, şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

'Azmettirici sosyal medya hesapları hakkında da soruşturma açılması gerektiğini düşünüyoruz'

Süreç boyunca Zeki Çiçek’e destek olan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu İkinci Başkanı Haydar Özkan, “Amcamız bizi aradığında hastaneye gittik. Komşusu tarafından başından vurulduğunu iddia etti. Doktoruyla görüştüğümüzde başında saçma tanesi olduğu söylendi. Olay komşusuyla arasında hayvanları beslememesi, bakmaması için çıkan tartışmada komşusunun kendini tüfekle vurduğunu söylemişti. İncelediğimizde özellikle sosyal medyada silahlanma çağrısı yapanlar, hayvanlara ve hayvanseverlere karşı halkı kin ve nefrete teşvik edenlerin azmettirmesi sonucu amcamız, eşi ve sahipsiz sokak hayvanlarını vurabilecek kadar ciddi bir duruma vardı. Yalnızca amcamıza ateş açan şahıs değil, azmettirici sosyal medya hesapları hakkında da soruşturma açılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
11 yaşındaki çocuk köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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11 yaşındaki çocuk, köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
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