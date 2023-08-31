https://sputniknews.com.tr/20230831/11-yasindaki-cocuk-kopegini-bogulmaktan-son-anda-kurtardi-1075078307.html
11 yaşındaki çocuk, köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
11 yaşındaki çocuk, köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
Brezilya’da 11 yaşındaki bir çocuk, tasması asansörün dışında kalan köpeğini boğulmaktan kurtardı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T13:33+0300
2023-08-31T13:33+0300
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dünya
video
brezilya
köpek
boğulma
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Brezilya’nın Goiania şehrinde 11 yaşındaki Thiago Magalhaes, köpeğiyle asansöre bindi. Ardından köpeğinin tasmasının asansörün dışında sıkıştığını fark eden Thiago yukarı çekilen tasmayı yakalayarak köpeğini boğulmaktan kurtardı. Olay anı asansörün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
brezilya
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11 yaşındaki çocuk köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
11 yaşındaki çocuk köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
2023-08-31T13:33+0300
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video, brezilya, köpek, boğulma, видео
video, brezilya, köpek, boğulma, видео
11 yaşındaki çocuk, köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
13:33 31.08.2023 (güncellendi: 13:34 31.08.2023) Abone ol
Brezilya’da 11 yaşındaki bir çocuk, tasması asansörün dışında kalan köpeğini boğulmaktan kurtardı.
Brezilya’nın Goiania şehrinde 11 yaşındaki Thiago Magalhaes, köpeğiyle asansöre bindi.
Ardından köpeğinin tasmasının asansörün dışında sıkıştığını fark eden Thiago yukarı çekilen tasmayı yakalayarak köpeğini boğulmaktan kurtardı.
Olay anı asansörün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.