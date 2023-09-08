https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-ve-ermenistan-arasinda-dusmanligin-koruklenmesine-tepki-gevorkyanin-gozaltisi-provokasyon-1075298367.html

Rusya ve Ermenistan arasında düşmanlığın körüklenmesine tepki: 'Gevorkyan'ın gözaltısı provokasyon'

Rusya ve Ermenistan arasında düşmanlığın körüklenmesine tepki: 'Gevorkyan'ın gözaltısı provokasyon'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ermenistan arasında düşmanlığı körükleme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sputnik... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T14:16+0300

2023-09-08T14:16+0300

2023-09-08T14:16+0300

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Zaharova, Erivan'da başlayan Rusya-Ermenistan Medya Forumu'nun katılımcılarına hitap ettiği mesajında, son dönemde ikili ilişkiler hakkında artan olumsuz haberlere tepki gösterdi.Ermenistan medyasında Rusya hakkında tek taraflı ve olumsuz haber yayma eğiliminin yükseldiğini gördüklerini kaydeden Zaharova, Rusya ve Moskova-Erivan ilişkilerine dair gerçeği yansıtmayan haberlerin halklar arasındaki dostane iletişime aykırı olduğunu vurguladı.Sorunları açıkça konuşmayı öneren ve Ermeni halkının başına gelen tüm olumsuzluklarda Rusya'ya suç atılmasına tepki gösteren Zaharova, iki ülke arasında düşmanlığı ve nefreti körükleme girişimlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.'Gevorkyan'ın gözaltısı, Batı'nın kışkırttığı bir provokasyon'Sputnik yazarı Aşot Gevorkyan ile blog yazarı Mikael Badalyan’ın Ermenistan'da gözaltına alınmasını da değerlendiren Zaharova, bu provokasyonun medya forumunu baltalama amacını taşıdığını ve Rusya karşıtı propagandanın Batı tarafından kışkırtıldığını vurguladı.Rusya makamları, Gevorkyan'a yöneltilen suçlamaların absürt olduğunu vurguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230907/sputnik-yazari-ile-rusya-yanlisi-blog-yazari-ermenistanda-gozaltina-alindi-1075283474.html

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