https://sputniknews.com.tr/20230907/sputnik-yazari-ile-rusya-yanlisi-blog-yazari-ermenistanda-gozaltina-alindi-1075283474.html

Sputnik yazarı ile Rusya yanlısı blog yazarı Ermenistan’da gözaltına alındı

Sputnik yazarı ile Rusya yanlısı blog yazarı Ermenistan’da gözaltına alındı

Sputnik yazarı Aşot Gevorkyan ile blog yazarı Mikael Badalyan’ın Ermenistan'da gözaltına alındıkları bildirildi. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T20:24+0300

2023-09-07T20:24+0300

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Sputnik Ermenistan’ın haberine göre, Rusya yanlısı blog yazarı Mikael Badalyan ve Sputnik Ermenistan yazarı Aşot Gevorkyan, Ermenistan'ın güneyindeki Goris kentinde gözaltına alındı.Gözaltı nedeninin henüz açıklanmadığı belirtilen haberde, soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.Haberde ayrıca, Gevorgyan’ın sınır bölgelerindeki yaşamı konu alan ‘Biz’ projesi için radyo materyalleri hazırlamak üzere Syunik kentine gittiği bilgisine yer verildi.Zaharova: Gözaltıların arkasında Batı olabilirRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Gevorkyan ve Badalyan’ın gözaltına alınması olayının arkasında Batı'nın olabileceğini belirtti.Zaharova, “Bunun Erivan'da Rus-Ermeni medya forumunun düzenlenmesiyle bağlantılı yeni bir provokasyon olduğunu dışlamıyorum. Uyuyan ve iki ülke ilişkilerinin nasıl bozulacağını görenlerin provokasyonu. Ve Batı buna büyük paralar yatırdı” ifadelerini kullandı.

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