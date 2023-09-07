https://sputniknews.com.tr/20230907/sputnik-yazari-ile-rusya-yanlisi-blog-yazari-ermenistanda-gozaltina-alindi-1075283474.html
Sputnik yazarı ile Rusya yanlısı blog yazarı Ermenistan’da gözaltına alındı
Sputnik yazarı ile Rusya yanlısı blog yazarı Ermenistan’da gözaltına alındı
Sputnik yazarı Aşot Gevorkyan ile blog yazarı Mikael Badalyan’ın Ermenistan'da gözaltına alındıkları bildirildi. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T20:24+0300
2023-09-07T20:24+0300
2023-09-07T20:24+0300
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Sputnik Ermenistan’ın haberine göre, Rusya yanlısı blog yazarı Mikael Badalyan ve Sputnik Ermenistan yazarı Aşot Gevorkyan, Ermenistan'ın güneyindeki Goris kentinde gözaltına alındı.Gözaltı nedeninin henüz açıklanmadığı belirtilen haberde, soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.Haberde ayrıca, Gevorgyan’ın sınır bölgelerindeki yaşamı konu alan ‘Biz’ projesi için radyo materyalleri hazırlamak üzere Syunik kentine gittiği bilgisine yer verildi.Zaharova: Gözaltıların arkasında Batı olabilirRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Gevorkyan ve Badalyan’ın gözaltına alınması olayının arkasında Batı'nın olabileceğini belirtti.Zaharova, “Bunun Erivan'da Rus-Ermeni medya forumunun düzenlenmesiyle bağlantılı yeni bir provokasyon olduğunu dışlamıyorum. Uyuyan ve iki ülke ilişkilerinin nasıl bozulacağını görenlerin provokasyonu. Ve Batı buna büyük paralar yatırdı” ifadelerini kullandı.
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ermenistan, sputnik, sputnik, mikael badalyan
Sputnik yazarı ile Rusya yanlısı blog yazarı Ermenistan’da gözaltına alındı
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Sputnik yazarı Aşot Gevorkyan ile blog yazarı Mikael Badalyan’ın Ermenistan'da gözaltına alındıkları bildirildi.
Sputnik Ermenistan’ın haberine göre, Rusya yanlısı blog yazarı Mikael Badalyan ve Sputnik Ermenistan yazarı Aşot Gevorkyan, Ermenistan'ın güneyindeki Goris kentinde gözaltına alındı.
Gözaltı nedeninin henüz açıklanmadığı belirtilen haberde, soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Haberde ayrıca, Gevorgyan’ın sınır bölgelerindeki yaşamı konu alan ‘Biz’ projesi için radyo materyalleri hazırlamak üzere Syunik kentine gittiği bilgisine yer verildi.
Zaharova: Gözaltıların arkasında Batı olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Gevorkyan ve Badalyan’ın gözaltına alınması olayının arkasında Batı'nın olabileceğini belirtti.
Zaharova, “Bunun Erivan'da Rus-Ermeni medya forumunun düzenlenmesiyle bağlantılı yeni bir provokasyon olduğunu dışlamıyorum. Uyuyan ve iki ülke ilişkilerinin nasıl bozulacağını görenlerin provokasyonu. Ve Batı buna büyük paralar yatırdı” ifadelerini kullandı.