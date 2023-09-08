Rusya Baltık Filosu'ndan ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'nde İskender füzeli tatbikat
© Sputnik / Evgeniy KarasevRus Baltık Denizi Filosu
© Sputnik / Evgeniy Karasev
Rusya Baltık Filosu, İskender operasyonel taktik füze kompleksi birliklerinin ülkenin en batısında yer alan Kaliningrad Bölgesi'nde simülasyonlu atış talimleri yaptığını belirtti.
Baltık Filosu Basın Dairesi, planlı talim kapsamında füze birliklerinin belirlenen mevzilenme bölgesine gizli şekilde intikal ettiğini, sözde düşmanın füze fırlatma rampaları, hava meydanları, korumalı tesisler ve komuta noktaları şeklindeki hedeflerine simülasyonlu tekli ve grup halinde atışlar gerçekleştirdiğini bildirdi.
Füze birliğinin muharip ekiplerinin bölgenin radyasyona ve kimyasal kirlenmeye maruz kaldığı koşullarda faaliyet yürütme ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme talimi de yaptığını kaydeden Baltık Filosu, "Bu amaçla, bölgenin keşfinin yapması ve sözde düşmanın gizli sabotaj gruplarını tespit etmesi için özel bir İHA kullanıldı" dedi. Filo, tatbikata yaklaşık 50 asker ile 10 askeri teçhizatın katıldığını da bildirdi.
Operasyonel ve taktik füze sistemi İskender, karargah, komuta merkezleri, hava savunma ve füze savunma sistemleri, zırhlı araç konvoyları olmak üzere düşmana ait en önemli hedefleri imha edebilme donanımıyla ön plana çıkıyor.
Füzeler, yörüngenin tüm kısımlarında yoğun manevra yapıyor ve bu sayede modern füzesavar sistemleri tarafından önlenmesi imkansız hale geliyor.
Füze birliğinin muharip ekiplerinin bölgenin radyasyona ve kimyasal kirlenmeye maruz kaldığı koşullarda faaliyet yürütme ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme talimi de yaptığını kaydeden Baltık Filosu, "Bu amaçla, bölgenin keşfinin yapması ve sözde düşmanın gizli sabotaj gruplarını tespit etmesi için özel bir İHA kullanıldı" dedi. Filo, tatbikata yaklaşık 50 asker ile 10 askeri teçhizatın katıldığını da bildirdi.
Operasyonel ve taktik füze sistemi İskender, karargah, komuta merkezleri, hava savunma ve füze savunma sistemleri, zırhlı araç konvoyları olmak üzere düşmana ait en önemli hedefleri imha edebilme donanımıyla ön plana çıkıyor.
Füzeler, yörüngenin tüm kısımlarında yoğun manevra yapıyor ve bu sayede modern füzesavar sistemleri tarafından önlenmesi imkansız hale geliyor.