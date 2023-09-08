https://sputniknews.com.tr/20230908/rus-uzman-uvarov-abd-uranyumlu-muhimmatin-guvenli-oldugunu-soyleyerek-yanli-davraniyor-1075308237.html

Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor

Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor

Rus nükleer uzman Uvarov, ABD idaresinin Ukrayna’ya verilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu iddia ederek yanlı ve siyasallaşmış bir duruş... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T18:08+0300

2023-09-08T18:08+0300

2023-09-08T18:08+0300

ukrayna krizi

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uranyum zenginleştirme

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john kirby

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Rusya merkezli atom enerjisi enformasyon portalı Atominfo.ru’nun Genel Yayın Yönetmeni Aleksandr Uvarov, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby’nin Ukrayna’ya verilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın radyasyon tehdit arz etmediği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Uvarov, “Beyaz Saray’ın radyasyon tehlikesinin bulunmadığına ilişkin açıklaması siyasallaştırılmış ve yanlı bir açıklama” ifadesini kullandı.Örnek olarak geçen yıl ABD’de meydana gelen olayı gösteren uzman, “Bilindiği gibi 2022’de, ABD’nin Lewis-McChord hava üssünde, ‘kirli’ bölge (kontrollü erişim bölgesi) dışında dört defa zayıflatılmış uranyumlu M101 mermisinin parçalarına ulaşılmıştı. Ardından radyasyon ölçüldü ve ‘kirli’ bölge mermi parçalarının bulunduğu yeri kapsayacak şekilde genişletildi. Yayınlanan resimde, ABD’li askerin çıplak elle mermi parçasını kaldırmaktan korktuğunu göstermesi dikkat çekici. Yani ABD’de, zayıflatılmış uranyum mermisi parçalarının kontrol bölgelerinin dışında bulunması radyasyon olayı olarak değerlendiriliyor. Yani Ukrayna’ya teslim edilmesi planlanan bu tür mermilerle ilgili bariz sonuçlar çıkarılmalı” dedi.ABD ve İngiltere yapımı zayıflatılmış uranyumlu mermilerde ayrıca plütonyum ve transuranyum olarak bilinen diğer radyoaktif elementlerin de kullanıldığını kaydeden Uvarov, sözlerini şöyle sürdürdü: Uvarov, “Zayıflatılmış uranyumda plütonyum ve transuranyum maddelerinin izlerinin bulunması kimseyi endişelendirmiyordu, ta ki bu mermiler Yugoslavya’da kullanana kadar. BM uzmanları, gereken numuneleri alırken buna dikkat vermedi. Bunun ardından bu mühimmatın plütonyum ve diğer maddeler içeriyor olduğu tamamen sır olmaktan çıktı” diye ekledi.Transuranyum elementleri periyodik tabloda uranyumun ardından geliyor. Bunlar plütonyum, neptunyum, amerikyum, küriyum ve diğerleri. Bu maddelerin izotopları yüksek ve çok yüksek radyoaktif zehirleme oranına sahip, yani vücuda girerken kanser dahil patolojik değişikliklere yol açıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230907/zaharova-abd-kieve-verilen-seyreltilmis-uranyumlu-mermilerin-guvenligi-hakkinda-yalan-soyluyor-1075266115.html

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