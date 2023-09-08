Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
11:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
15:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
16:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
16:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı, Türkiye 3. sırada
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
19:17
1 dk
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
Hürrem'le aşkı dillere destandı
19:29
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
19:45
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
12:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
17:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
19:15
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
19:34
1 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
19:46
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
21:00
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
21:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
23:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230908/rus-uzman-uvarov-abd-uranyumlu-muhimmatin-guvenli-oldugunu-soyleyerek-yanli-davraniyor-1075308237.html
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
Rus nükleer uzman Uvarov, ABD idaresinin Ukrayna’ya verilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu iddia ederek yanlı ve siyasallaşmış bir duruş... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T18:08+0300
2023-09-08T18:08+0300
ukrayna krizi
uranyum
uranyum zenginleştirme
seyreltilmiş uranyum
rusya
abd
ukrayna
ukrayna krizi
john kirby
beyaz saray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102721/95/1027219515_0:0:1975:1111_1920x0_80_0_0_82a13d2762170a54c46899d888843f3a.jpg
Rusya merkezli atom enerjisi enformasyon portalı Atominfo.ru’nun Genel Yayın Yönetmeni Aleksandr Uvarov, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby’nin Ukrayna’ya verilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın radyasyon tehdit arz etmediği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Uvarov, “Beyaz Saray’ın radyasyon tehlikesinin bulunmadığına ilişkin açıklaması siyasallaştırılmış ve yanlı bir açıklama” ifadesini kullandı.Örnek olarak geçen yıl ABD’de meydana gelen olayı gösteren uzman, “Bilindiği gibi 2022’de, ABD’nin Lewis-McChord hava üssünde, ‘kirli’ bölge (kontrollü erişim bölgesi) dışında dört defa zayıflatılmış uranyumlu M101 mermisinin parçalarına ulaşılmıştı. Ardından radyasyon ölçüldü ve ‘kirli’ bölge mermi parçalarının bulunduğu yeri kapsayacak şekilde genişletildi. Yayınlanan resimde, ABD’li askerin çıplak elle mermi parçasını kaldırmaktan korktuğunu göstermesi dikkat çekici. Yani ABD’de, zayıflatılmış uranyum mermisi parçalarının kontrol bölgelerinin dışında bulunması radyasyon olayı olarak değerlendiriliyor. Yani Ukrayna’ya teslim edilmesi planlanan bu tür mermilerle ilgili bariz sonuçlar çıkarılmalı” dedi.ABD ve İngiltere yapımı zayıflatılmış uranyumlu mermilerde ayrıca plütonyum ve transuranyum olarak bilinen diğer radyoaktif elementlerin de kullanıldığını kaydeden Uvarov, sözlerini şöyle sürdürdü: Uvarov, “Zayıflatılmış uranyumda plütonyum ve transuranyum maddelerinin izlerinin bulunması kimseyi endişelendirmiyordu, ta ki bu mermiler Yugoslavya’da kullanana kadar. BM uzmanları, gereken numuneleri alırken buna dikkat vermedi. Bunun ardından bu mühimmatın plütonyum ve diğer maddeler içeriyor olduğu tamamen sır olmaktan çıktı” diye ekledi.Transuranyum elementleri periyodik tabloda uranyumun ardından geliyor. Bunlar plütonyum, neptunyum, amerikyum, küriyum ve diğerleri. Bu maddelerin izotopları yüksek ve çok yüksek radyoaktif zehirleme oranına sahip, yani vücuda girerken kanser dahil patolojik değişikliklere yol açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230907/zaharova-abd-kieve-verilen-seyreltilmis-uranyumlu-mermilerin-guvenligi-hakkinda-yalan-soyluyor-1075266115.html
rusya
ukrayna
ingiltere
yugoslavya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102721/95/1027219515_0:0:1481:1111_1920x0_80_0_0_36d2a7c847b5332bd0c4993d63320584.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uranyum, uranyum zenginleştirme, seyreltilmiş uranyum, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, john kirby, beyaz saray, radyasyon, izotop, plütonyum, ingiltere, yugoslavya, kanser, sivil can kaybı, sivil kayıp
uranyum, uranyum zenginleştirme, seyreltilmiş uranyum, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, john kirby, beyaz saray, radyasyon, izotop, plütonyum, ingiltere, yugoslavya, kanser, sivil can kaybı, sivil kayıp

Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor

18:08 08.09.2023
© AFP 2023 / STAN HONDAABD ordusuna ait uranyum içeren mermiler
ABD ordusuna ait uranyum içeren mermiler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / STAN HONDA
Abone olTelegram
Rus nükleer uzman Uvarov, ABD idaresinin Ukrayna’ya verilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu iddia ederek yanlı ve siyasallaşmış bir duruş sergilediğini belirterek geçen yıl ABD’de bu mühimmatla yaşanan olayın radyasyonlu vaka olarak gösterildiğini anımsattı.
Rusya merkezli atom enerjisi enformasyon portalı Atominfo.ru’nun Genel Yayın Yönetmeni Aleksandr Uvarov, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby’nin Ukrayna’ya verilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın radyasyon tehdit arz etmediği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Uvarov, “Beyaz Saray’ın radyasyon tehlikesinin bulunmadığına ilişkin açıklaması siyasallaştırılmış ve yanlı bir açıklama” ifadesini kullandı.
Örnek olarak geçen yıl ABD’de meydana gelen olayı gösteren uzman, “Bilindiği gibi 2022’de, ABD’nin Lewis-McChord hava üssünde, ‘kirli’ bölge (kontrollü erişim bölgesi) dışında dört defa zayıflatılmış uranyumlu M101 mermisinin parçalarına ulaşılmıştı. Ardından radyasyon ölçüldü ve ‘kirli’ bölge mermi parçalarının bulunduğu yeri kapsayacak şekilde genişletildi. Yayınlanan resimde, ABD’li askerin çıplak elle mermi parçasını kaldırmaktan korktuğunu göstermesi dikkat çekici. Yani ABD’de, zayıflatılmış uranyum mermisi parçalarının kontrol bölgelerinin dışında bulunması radyasyon olayı olarak değerlendiriliyor. Yani Ukrayna’ya teslim edilmesi planlanan bu tür mermilerle ilgili bariz sonuçlar çıkarılmalı” dedi.
ABD ve İngiltere yapımı zayıflatılmış uranyumlu mermilerde ayrıca plütonyum ve transuranyum olarak bilinen diğer radyoaktif elementlerin de kullanıldığını kaydeden Uvarov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Konsantrasyonları küçük olsa da orada varlar. Bunun nedeni, Soğuk Savaş sırasında Batı’nın uranyum zenginleştirme kapasitelerinin hem barışçıl hem de silah amaçlı çalışıyordu. Bu yüzden birçok araç çeşitli izotoplar içeriyordu, yani kirliler. Yani sıkça çıkarılan ürünler, yani zenginleştirilmiş ve zayıflatılmış uranyum da kirliydi. Yani ABD’de bir nükleer santral sahibi, nükleer yakıtta istenmeyen katkılar tespit etmesi halinde hoşnutsuzluğunu dile getirebiliyor. Oysa ordusu, kendine verilen uranyumu olduğu gibi alıyordu, yeniden silahlanma için büyük paralar alıyorlardı ve uranyumun spektral analizi için zamanları yoktu.”
Uvarov, “Zayıflatılmış uranyumda plütonyum ve transuranyum maddelerinin izlerinin bulunması kimseyi endişelendirmiyordu, ta ki bu mermiler Yugoslavya’da kullanana kadar. BM uzmanları, gereken numuneleri alırken buna dikkat vermedi. Bunun ardından bu mühimmatın plütonyum ve diğer maddeler içeriyor olduğu tamamen sır olmaktan çıktı” diye ekledi.
Transuranyum elementleri periyodik tabloda uranyumun ardından geliyor. Bunlar plütonyum, neptunyum, amerikyum, küriyum ve diğerleri. Bu maddelerin izotopları yüksek ve çok yüksek radyoaktif zehirleme oranına sahip, yani vücuda girerken kanser dahil patolojik değişikliklere yol açıyor.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
Ukrayna krizi
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
Dün, 11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала