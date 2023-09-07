https://sputniknews.com.tr/20230907/zaharova-abd-kieve-verilen-seyreltilmis-uranyumlu-mermilerin-guvenligi-hakkinda-yalan-soyluyor-1075266115.html

Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor

Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin radyoaktif tehdit oluşturmadığı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T11:40+0300

2023-09-07T11:40+0300

2023-09-07T11:40+0300

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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, ABD'nin Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliğine dair açıklamayla yalan söylediğini ya da aptalca davrandığını ifade etti.Seyreltilmiş uranyumun toksisitesinin, radyoaktif toz biçiminde insan vücudu için oluşturduğu özel tehlikesinin ve toprağın radyonüklitlerle kirlenmesinin etkisinin herkes tarafından bilindiğine dikkat çeken Zaharova, bu tür mermilerin kullanıldığı bölgelerde kanser hastalıklarında ve erkeklerde görülen iktidarsızlık vakalarında artış kaydedildiğinin altını çizdi.Zaharova, başta İtalyan askerler olmak üzere NATO askerlerinin İttifak'ın eski Yugoslavya'daki silahlı faaliyetleri sırasında seyreltilmiş uranyumlu mermilerin sonuçlarını bizzat test ettiğini ve en fazla zarar görenlerin Sırplar olduğunu söyledi.Zaharova, "Bu nedir: Yalan mı yoksa aptallık mı?" sorusunu da yöneltti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünkü açıklamasında Ukrayna'ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi kapsamında seyreltilmiş uranyumlu tank mermileri verileceğini duyurmuştu.ABD, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat vereceğini duyuran ikinci ülke oldu. Daha önce mart ayında İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 tankı için seyreltilmiş uranyumlu mermiler sağlayacağını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür mühimmatın radyoaktif toz oluşturarak toprağı kirlettiğini ve bu anlamda insan için zararlı ve tehlikeli silah olduğunu dile getirmişti. Bugüne kadar bu tür mühimmatı sadece NATO ülkeleri Irak, Yugoslavya ve diğer bölgelerde kullanmıştı.

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