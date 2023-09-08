https://sputniknews.com.tr/20230908/ingiltere-basbakani-sunak-rusyanin-karadenizdeki-faaliyetlerini-izleyecegiz-1075301100.html
İngiltere Başbakanı Sunak: Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceğiz
İngiltere Başbakanı Sunak: Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceğiz
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini istihbarat ve gözlem araçlarından istifade ederek izleme sözü verdi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T15:35+0300
2023-09-08T15:35+0300
2023-09-08T15:35+0300
dünya
ingiltere
rishi sunak
istihbarat
karadeniz tahıl koridoru
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
tahıl anlaşması
ingiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden insani sonuçları düşünmeden çekildiği öne sürdü.İstihbarat ve gözlem araçlarından istifade ederek Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceklerini kaydeden Sunak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir jetin gerektiğinde Karadeniz'de caydırıcılık uçuşu yapacağını bildirdi.Rusya, Batı'nın vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle 18 Temmuz'dan itibaren tahıl anlaşmasından çekildiğini ve söz konusu vaatler yerine getirilene dek anlaşmaya dönmeyeceğini duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230908/lavrov-turkakim-ve-mavi-akim-boru-hatlarini-patlatma-girisimlerini-ortaya-koyan-bilgilere-sahibiz-1075300734.html
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ingiltere, rishi sunak, istihbarat, karadeniz tahıl koridoru, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, ingiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), karadeniz, izleme, gözlem, ukrayna krizi, ukrayna, kiev
İngiltere Başbakanı Sunak: Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceğiz
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini istihbarat ve gözlem araçlarından istifade ederek izleme sözü verdi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden insani sonuçları düşünmeden çekildiği öne sürdü.
İstihbarat ve gözlem araçlarından istifade ederek Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceklerini kaydeden Sunak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir jetin gerektiğinde Karadeniz'de caydırıcılık uçuşu yapacağını bildirdi.
Rusya, Batı'nın vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle 18 Temmuz'dan itibaren tahıl anlaşmasından çekildiğini ve söz konusu vaatler yerine getirilene dek anlaşmaya dönmeyeceğini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.