https://sputniknews.com.tr/20230908/ingiltere-basbakani-sunak-rusyanin-karadenizdeki-faaliyetlerini-izleyecegiz-1075301100.html

İngiltere Başbakanı Sunak: Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceğiz

İngiltere Başbakanı Sunak: Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceğiz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini istihbarat ve gözlem araçlarından istifade ederek izleme sözü verdi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T15:35+0300

2023-09-08T15:35+0300

2023-09-08T15:35+0300

dünya

ingiltere

rishi sunak

istihbarat

karadeniz tahıl koridoru

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

tahıl anlaşması

ingiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden insani sonuçları düşünmeden çekildiği öne sürdü.İstihbarat ve gözlem araçlarından istifade ederek Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izleyeceklerini kaydeden Sunak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir jetin gerektiğinde Karadeniz'de caydırıcılık uçuşu yapacağını bildirdi.Rusya, Batı'nın vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle 18 Temmuz'dan itibaren tahıl anlaşmasından çekildiğini ve söz konusu vaatler yerine getirilene dek anlaşmaya dönmeyeceğini duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.

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