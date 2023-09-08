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Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi: 'Kadiri şeyhi' oldu
Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi: 'Kadiri şeyhi' oldu
'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak 'Kadiri Şeyhi' oldu. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T12:08+0300
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak 'Kadiri Şeyhi' oldu.Sosyal medyada yayımlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan olan Ünlü'nün, "Şeyh Ubeydullah El Kadiri" isimli şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü.Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.Ne olmuştu?İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun geçtiğimiz yıl ölmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar gündeme gelmişti.Ünlü, tarikattaki liderlik yarışına ilişkin "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: “Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır” buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" yorumunda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230422/ahmet-mahmut-unlu-kadin-koku-surunup-disari-cikiyor-cok-tehlikeli-1070052161.html
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cübbeli ahmet hoca, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, şeyh, din
cübbeli ahmet hoca, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, şeyh, din

Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi: 'Kadiri şeyhi' oldu

12:08 08.09.2023
© AA / ArşivCübbeli Ahmet
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA / Arşiv
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'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak 'Kadiri Şeyhi' oldu.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak 'Kadiri Şeyhi' oldu.
Sosyal medyada yayımlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan olan Ünlü'nün, "Şeyh Ubeydullah El Kadiri" isimli şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü.
Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun geçtiğimiz yıl ölmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar gündeme gelmişti.
Ünlü, tarikattaki liderlik yarışına ilişkin "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: “Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır” buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" yorumunda bulunmuştu.
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
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