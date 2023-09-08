https://sputniknews.com.tr/20230908/cubbeli-ahmet-tarikat-degistirdi-kadiri-seyhi-oldu-1075295048.html

Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi: 'Kadiri şeyhi' oldu

Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi: 'Kadiri şeyhi' oldu

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak 'Kadiri Şeyhi' oldu. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T12:08+0300

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türkiye

cübbeli ahmet hoca

ismailağa vakfı

ismailağa cemaati

şeyh

din

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak 'Kadiri Şeyhi' oldu.Sosyal medyada yayımlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan olan Ünlü'nün, "Şeyh Ubeydullah El Kadiri" isimli şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü.Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.Ne olmuştu?İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun geçtiğimiz yıl ölmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar gündeme gelmişti.Ünlü, tarikattaki liderlik yarışına ilişkin "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: “Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır” buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" yorumunda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230422/ahmet-mahmut-unlu-kadin-koku-surunup-disari-cikiyor-cok-tehlikeli-1070052161.html

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