https://sputniknews.com.tr/20230422/ahmet-mahmut-unlu-kadin-koku-surunup-disari-cikiyor-cok-tehlikeli-1070052161.html

Ahmet Mahmut Ünlü: Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor, çok tehlikeli

Ahmet Mahmut Ünlü: Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor, çok tehlikeli

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza” ifadelerini kullandı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T15:00+0300

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türkiye

ahmet mahmut ünlü

kadın

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İnstagram’da yayınladığı videoda kadınları hedef alan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:“Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi kocasına süslenmiş, o serbest. Geldiğimiz noktada çarşaf giyiyor, başörtüsü örtüyor; yanağında allık, gözünde pulluk… Haram. Bu ziynettir.”

türkiye

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ahmet mahmut ünlü, kadın