https://sputniknews.com.tr/20230422/ahmet-mahmut-unlu-kadin-koku-surunup-disari-cikiyor-cok-tehlikeli-1070052161.html
Ahmet Mahmut Ünlü: Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor, çok tehlikeli
Ahmet Mahmut Ünlü: Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor, çok tehlikeli
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza” ifadelerini kullandı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T15:00+0300
2023-04-22T15:00+0300
2023-04-22T15:00+0300
türkiye
ahmet mahmut ünlü
kadın
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İnstagram’da yayınladığı videoda kadınları hedef alan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:“Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi kocasına süslenmiş, o serbest. Geldiğimiz noktada çarşaf giyiyor, başörtüsü örtüyor; yanağında allık, gözünde pulluk… Haram. Bu ziynettir.”
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ahmet mahmut ünlü, kadın
Ahmet Mahmut Ünlü: Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor, çok tehlikeli
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'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza” ifadelerini kullandı.
İnstagram’da yayınladığı videoda kadınları hedef alan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:
“Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi kocasına süslenmiş, o serbest. Geldiğimiz noktada çarşaf giyiyor, başörtüsü örtüyor; yanağında allık, gözünde pulluk… Haram. Bu ziynettir.”