https://sputniknews.com.tr/20230908/cin-medyasi-rus-ordusu-yenilmez-bati-tanklari-efsanesini-curuttu-1075301743.html

Çin medyası: Rus ordusu ‘yenilmez Batı tankları’ efsanesini çürüttü

Çin medyası: Rus ordusu ‘yenilmez Batı tankları’ efsanesini çürüttü

Çin Ulusal Radyosu’nun (CNR) WeChat’ten paylaşılan yazıda, Rus ordusunun Ukrayna’daki başarılı hamleler sırasında “yenilmez Batı tankları” efsanesini çürütmeyi... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T15:57+0300

2023-09-08T15:57+0300

2023-09-08T15:57+0300

ukrayna krizi

zaporojye

challenger 2

tank

ingiltere

savaş uçağı

helikopter

çin

batılı ülkeler

ukrayna

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Çinli askeri gözlemci Wei Dongxu imzalı yazıda, Batı uzmanlarının uzun zaman boyunca İngiliz Challenger 2 tankının 'dünyanın en sağlam zırhına' sahip olduğunu iddia ederek hava açtığı anımsatılarak Rus ordusunun geçen günlerde Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino köyü yakınlarında İngiliz tankını yok etmeyi başardığı ifade edildi.Uzman, Challenger 2 tankının Irak Savaşı sırasında gerçekten çok iyi performans sergilediğini, ancak Ukrayna’da kendini 'tamamen farklı' gösterdiğini belirtti ve bunu, Rus ordusunun hizmetinde olan savaş helikopterlerine, savaş uçaklarına, kamikaze drone’lara ve tankları 'kurnaz açılardan' en hassas yerlerine saldırma amacıyla geliştirilen uçan mühimmata bağladı.Wei, “Yenilmez Batı tanklar efsanesi çoktan çürütüldü, sanki bir sabun köpüğü patlamış gibi” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/alman-uzman-thiele-batinin-kieve-sagladigi-tanklar-hurda-metal-1075301297.html

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Sputnik Türkiye

zaporojye, challenger 2, tank, ingiltere, savaş uçağı, helikopter, çin, batılı ülkeler, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, savunma