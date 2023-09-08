https://sputniknews.com.tr/20230908/cin-medyasi-rus-ordusu-yenilmez-bati-tanklari-efsanesini-curuttu-1075301743.html
Çin medyası: Rus ordusu ‘yenilmez Batı tankları’ efsanesini çürüttü
Çin medyası: Rus ordusu ‘yenilmez Batı tankları’ efsanesini çürüttü
Çin Ulusal Radyosu’nun (CNR) WeChat’ten paylaşılan yazıda, Rus ordusunun Ukrayna’daki başarılı hamleler sırasında “yenilmez Batı tankları” efsanesini çürütmeyi... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T15:57+0300
2023-09-08T15:57+0300
2023-09-08T15:57+0300
ukrayna krizi
zaporojye
challenger 2
tank
ingiltere
savaş uçağı
helikopter
çin
batılı ülkeler
ukrayna
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Çinli askeri gözlemci Wei Dongxu imzalı yazıda, Batı uzmanlarının uzun zaman boyunca İngiliz Challenger 2 tankının 'dünyanın en sağlam zırhına' sahip olduğunu iddia ederek hava açtığı anımsatılarak Rus ordusunun geçen günlerde Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino köyü yakınlarında İngiliz tankını yok etmeyi başardığı ifade edildi.Uzman, Challenger 2 tankının Irak Savaşı sırasında gerçekten çok iyi performans sergilediğini, ancak Ukrayna’da kendini 'tamamen farklı' gösterdiğini belirtti ve bunu, Rus ordusunun hizmetinde olan savaş helikopterlerine, savaş uçaklarına, kamikaze drone’lara ve tankları 'kurnaz açılardan' en hassas yerlerine saldırma amacıyla geliştirilen uçan mühimmata bağladı.Wei, “Yenilmez Batı tanklar efsanesi çoktan çürütüldü, sanki bir sabun köpüğü patlamış gibi” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/alman-uzman-thiele-batinin-kieve-sagladigi-tanklar-hurda-metal-1075301297.html
zaporojye
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zaporojye, challenger 2, tank, ingiltere, savaş uçağı, helikopter, çin, batılı ülkeler, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, savunma
zaporojye, challenger 2, tank, ingiltere, savaş uçağı, helikopter, çin, batılı ülkeler, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, savunma
Çin medyası: Rus ordusu ‘yenilmez Batı tankları’ efsanesini çürüttü
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Çin Ulusal Radyosu’nun (CNR) WeChat’ten paylaşılan yazıda, Rus ordusunun Ukrayna’daki başarılı hamleler sırasında “yenilmez Batı tankları” efsanesini çürütmeyi başardığı belirtildi.
Çinli askeri gözlemci Wei Dongxu imzalı yazıda, Batı uzmanlarının uzun zaman boyunca İngiliz Challenger 2 tankının 'dünyanın en sağlam zırhına' sahip olduğunu iddia ederek hava açtığı anımsatılarak Rus ordusunun geçen günlerde Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino köyü yakınlarında İngiliz tankını yok etmeyi başardığı ifade edildi.
Uzman, Challenger 2 tankının Irak Savaşı sırasında gerçekten çok iyi performans sergilediğini, ancak Ukrayna’da kendini 'tamamen farklı' gösterdiğini belirtti ve bunu, Rus ordusunun hizmetinde olan savaş helikopterlerine, savaş uçaklarına, kamikaze drone’lara ve tankları 'kurnaz açılardan' en hassas yerlerine saldırma amacıyla geliştirilen uçan mühimmata bağladı.
Wei, “Yenilmez Batı tanklar efsanesi çoktan çürütüldü, sanki bir sabun köpüğü patlamış gibi” diye ekledi.