https://sputniknews.com.tr/20230908/alman-uzman-thiele-batinin-kieve-sagladigi-tanklar-hurda-metal-1075301297.html

Alman uzman Thiele: Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal

Alman uzman Thiele: Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal

Alman analist Ralf Thiele, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı eski Leopard 1 tanklarının aslında ‘hurda metal’ olduğunu söyledi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T15:51+0300

2023-09-08T15:51+0300

2023-09-08T15:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

leopard

leopard 2a4 tipi tank

leopard 2

almanya

hurda

eski

rheinmetall

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Ukrayna’ya Leopard 1 tanklarının tedarikini SRF’ye değerlendiren Alman Siyasi-Askeri Derneği Başkanı Ralf Thiele, daha modern tanklarla kıyaslandığında yetersiz zırha ve daha düşük isabet oranına rağmen Leopard 1 tanklarının hala kullanılabilir durumda olduğunu belirtti.Söz konusu tankların savaşa hazır olmalarının yeniden sağlanmasının birkaç ay sürebileceğine vurgu yapan uzman, "Bunun nedeni üretim zincirlerinin olmaması. Platform yok, iş gücü yok, yedek parça yok” dedi.‘Batı'nın Ukrayna'ya hurda metal sağladığını söylemenin mümkün olup olmadığı sorusuna Thiele “İronik bir şekilde söyleyecek olursak evet. Faydalı olması için doğru şekilde kullanılması gereken eski teçhizatımız var. Yanlış kullanılmaları halinde eski teçhizatlar Ukrayna'da çok hızlı bir şekilde hurda metal haline gelecektir” diye konuştu. Thiele, yanlış kullanıldığında modern ekipmanların bile hurda metale dönüşebileceğini de sözlerine ekledi.Ağustos ayının sonunda Almanya Savunma Bakanlığı 10 adet Leopard 1A5 tankının Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurmuştu. Ondan önce Alman savunma şirketi Rheinmetall, Belçika'dan 50 adet Leopard 1 tankı satın alındığını ve bunların 30'unun Kiev'e tedarik edileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/30-yil-aradan-sonra-bir-ilk-ingiliz-challenger-2-tanki-ukraynada-yok-edildi-1075226076.html

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ukrayna, ukrayna krizi, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, almanya, hurda, eski, rheinmetall, belçika, tank