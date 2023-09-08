https://sputniknews.com.tr/20230908/aksarayda-selde-kaybolmustu-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-1075293039.html
Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin 5. gün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T10:20+0300
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AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti. Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/kirklarelindeki-selde-kacak-bungalov-tesisindeki-5-kisi-hayatini-kaybetti-son-sozleri-ortaya-cikti-1075262078.html
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Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
10:20 08.09.2023 (güncellendi: 10:32 08.09.2023) Abone ol
Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin 5. gün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.
AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti. Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.
Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.
Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.