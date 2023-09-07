https://sputniknews.com.tr/20230907/kirklarelindeki-selde-kacak-bungalov-tesisindeki-5-kisi-hayatini-kaybetti-son-sozleri-ortaya-cikti-1075262078.html

Kırklareli'ndeki selde kaçak bungalov tesisindeki 5 kişi hayatını kaybetti: Son sözleri ortaya çıktı

Kırklareli'ndeki selde kaçak bungalov tesisindeki 5 kişi hayatını kaybetti: Son sözleri ortaya çıktı

Kırklareli'ndeki sel faciasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 5 kişinin hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T08:59+0300

2023-09-07T08:59+0300

2023-09-07T09:13+0300

türkiye

sel

kırklareli

bungalov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075262264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79c3db092aa7bac9430207f93e37a32f.jpg

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerin, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla süren arama çalışmaları gün ışımasıyla karadan ve havadan devam ediyor.Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.5 kilometre uzunluğundaki vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda komando birlikleri de katılıyor. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım ediyor. Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına katılıyor.Değirmen Deresi taştıKırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre bölgeye son 500 yılda en yoğun yağışın düştüğü belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.5 kişinin cansız bedenine ulaşıldıBölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı.'Sel geliyor' diye aramışlarDoktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Doktor ve eşinin 3 ay önce evlendiği ve Antalya’nın Alanya ilçesinden Kırklareli’ne tatil yapmak amacıyla geldikleri öğrenildi. 14 Haziran'da evlenen çiftin akrabalarından Merve Aydoğan, çiftin sabah saatlerinde "Sel taşkını oluyor" diye telefon ettiğini söyledi.Çiftten daha sonra haber alamadıklarını ifade eden Aydoğan, "Yeni evliler yavrularım. Vatana millete evlat yetiştirdik işte. Buraya tesis yapılır mı? Dün sabah geldiler. Ben Mihriban’ın teyzesiyim. İnşallah ormandan çıkarlar. Ormanda ekipler arıyor. Kız okuyordu, oğlan doktordu" dedi.Mihriban Bağışlar'ın kardeşi Mehmet Han ise ablasının sabah kendisini telefonla arayıp "arabayı sel götürüyor" dediğini aktardı.Arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonuç elde edilemediğini ifade eden Han, şöyle konuştu:"Tam çıkacaklardı arabaları sel götürdüğü için çıkamadılar. Bize haber verdiler biz geldik hala bir sonuç alamıyoruz. Ablam beni aradığında panik halindeydi. 'Şu an sel oluyor ailemize haber verme ama artıyor gibi' dedi. O sırada arabanın sürüklendiğini görünce ses gitti. Tatil amacıyla geldiler. İçeriden çıkanlar oldu ama bizimkileri bulamadılar. Belki aşağı doğru evler mi gitti kaçtılar mı? Bilmiyoruz şu anda. Ablam diyetisyenlik okuyordu eniştem de İstanbul’da doktordu."Gözaltı kararı verildiBungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-kocadan-kirklareli-aciklamasi-canimizi-yakan-kayiplarimiz-var-1075244813.html

türkiye

kırklareli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sel, kırklareli, bungalov