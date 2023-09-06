https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-kocadan-kirklareli-aciklamasi-canimizi-yakan-kayiplarimiz-var-1075244813.html
Bakan Koca'dan Kırklareli açıklaması: 'Canımızı yakan kayıplarımız var'
Bakan Koca'dan Kırklareli açıklaması: 'Canımızı yakan kayıplarımız var'
Sağlık Bakanı Koca Kırklareli’ndeki selde kaybolan Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından "Arama kurtarma... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T17:21+0300
2023-09-06T17:21+0300
2023-09-06T17:25+0300
türkiye
fahrettin koca
kırklareli
doktor
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075244623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806e8e63488ce4ff3c7bf702d5fa2ef0.jpg
Kırklareli'nde meydana gelen selde dünden bu yana toplamda 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp bir kişi ise halen aranıyor. Bugün Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarındaki son duruma dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075244623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f75fd91a7c76f8e9c35cd41fcf13221a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, kırklareli, doktor, sel
fahrettin koca, kırklareli, doktor, sel
Bakan Koca'dan Kırklareli açıklaması: 'Canımızı yakan kayıplarımız var'
17:21 06.09.2023 (güncellendi: 17:25 06.09.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca Kırklareli’ndeki selde kaybolan Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından "Arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var. Maalesef, Doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü" açıklamasında bulundu.
Kırklareli'nde meydana gelen selde dünden bu yana toplamda 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp bir kişi ise halen aranıyor.
Bugün Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarındaki son duruma dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Kırklareli’ndeki sel olayına ilişkin yoğun bir çabayla sürdürdüğümüz arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var. Maalesef, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Anestezi Asistanı Doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü. Şifa dağıtan elin kaybı da öyle oldu.
Kayıp vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek için ise arama kurtarma çalışmaları 890 kişilik ekiple devam ediyor. Yaralı olarak kurtarılan 3 hastamızdan Kerem Şimşek; yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Daha önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Mila ve babası Hüseyin Duman’ın genel durumları iyi. Bugün taburcu olmaları planlanıyor. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun."