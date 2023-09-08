https://sputniknews.com.tr/20230908/aile-destek-programinda-odeme-tarihi-belli-oldu-mu-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1075291563.html
Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu mu, hesaplara ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu mu, hesaplara ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödeme takvimi, eylül ayında da merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek ödemesi için hesaplara yatırılma tarihi... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T09:01+0300
2023-09-08T09:01+0300
2023-09-08T09:01+0300
türkiye aile destek programı
aile ve destek paketi
mahinur özdemir göktaş
ekonomi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Ağustos 2023'te 4.37 milyar lira ödendiğini bildirdi. Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirlenen tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için hak kazanan ihtiyaç sahipleri eylül ayı ödeme takvimini takip ediyor. Aile Destek Programı ödeme tarihi belli oldu mu?Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarihin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulması bekleniyor.Ağustos ayı aile destek ödemeleri 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.Aile Destek Programı nasıl sorgulanıyor?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/aile-destek-programinda-odeme-tarihi-belli-oldu-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1074550542.html
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Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu mu, hesaplara ne zaman yatacak?
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Aile Destek Programı ödeme takvimi, eylül ayında da merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek ödemesi için hesaplara yatırılma tarihi bekleniyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Ağustos 2023'te 4.37 milyar lira ödendiğini bildirdi. Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirlenen tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için hak kazanan ihtiyaç sahipleri eylül ayı ödeme takvimini takip ediyor.
Aile Destek Programı ödeme tarihi belli oldu mu?
Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarihin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulması bekleniyor.
Ağustos ayı aile destek ödemeleri 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.
Aile Destek Programı nasıl sorgulanıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.