https://sputniknews.com.tr/20230811/aile-destek-programinda-odeme-tarihi-belli-oldu-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1074550542.html
Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara ne zaman yatacak?
Geçen temmuz ayında biten ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını duyurduğu, Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi netleşti. Aile ve... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T06:10+0300
2023-08-11T06:10+0300
2023-08-11T06:14+0300
ekonomi
türkiye aile destek programı
aile ve destek paketi
ödeme
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Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Ağustos ödemelerini ne zaman hesaplarında göreceklerini merak eden binlerce hak sahibi, ödeme tarihini araştırıyordu.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için takvimi açıkladı. Göktaş sosyal medya hesabından, ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."Aile destek programı nedir?Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/memur-zamminda-ayrintilar-netlesiyor-masaya-gelecek-taban-ucret-teklifi-1074524357.html
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Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara ne zaman yatacak?
06:10 11.08.2023 (güncellendi: 06:14 11.08.2023) Abone ol
Geçen temmuz ayında biten ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını duyurduğu, Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi netleşti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Ağustos ödemelerini ne zaman hesaplarında göreceklerini merak eden binlerce hak sahibi, ödeme tarihini araştırıyordu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için takvimi açıkladı. Göktaş sosyal medya hesabından, ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."
Aile destek programı nedir?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.
Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.