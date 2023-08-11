https://sputniknews.com.tr/20230811/aile-destek-programinda-odeme-tarihi-belli-oldu-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1074550542.html

Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara ne zaman yatacak?

Geçen temmuz ayında biten ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını duyurduğu, Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi netleşti. Aile ve... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T06:10+0300

2023-08-11T06:10+0300

2023-08-11T06:14+0300

ekonomi

türkiye aile destek programı

aile ve destek paketi

ödeme

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Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Ağustos ödemelerini ne zaman hesaplarında göreceklerini merak eden binlerce hak sahibi, ödeme tarihini araştırıyordu.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için takvimi açıkladı. Göktaş sosyal medya hesabından, ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."Aile destek programı nedir?Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.

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