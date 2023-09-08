https://sputniknews.com.tr/20230908/afad-duyurdu-bartinda-deprem-1075289540.html
AFAD duyurdu: Bartın'da deprem
AFAD duyurdu: Bartın'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T05:57+0300
2023-09-08T05:57+0300
2023-09-08T05:57+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bartın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
AFAD, merkez üssü Bartın'ın Ulus ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 05.03'te gerçekleşen depremin derinliği 3.53 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/prof-ahmet-ercan-yikici-deprem-karsi-turkiyenin-en-guvenli-onde-gelen-illerini-acikladi-1075250778.html
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad son depremler, kandilli son depremler, bartın deprem
afad son depremler, kandilli son depremler, bartın deprem
AFAD duyurdu: Bartın'da deprem
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, merkez üssü Bartın'ın Ulus ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 05.03'te gerçekleşen depremin derinliği 3.53 kilometre olarak kaydedildi.