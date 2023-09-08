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https://sputniknews.com.tr/20230908/afad-duyurdu-bartinda-deprem-1075289540.html
AFAD duyurdu: Bartın'da deprem
AFAD duyurdu: Bartın'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, merkez üssü Bartın'ın Ulus ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 05.03'te gerçekleşen depremin derinliği 3.53 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/prof-ahmet-ercan-yikici-deprem-karsi-turkiyenin-en-guvenli-onde-gelen-illerini-acikladi-1075250778.html
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afad son depremler, kandilli son depremler, bartın deprem
afad son depremler, kandilli son depremler, bartın deprem

AFAD duyurdu: Bartın'da deprem

05:57 08.09.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, merkez üssü Bartın'ın Ulus ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 05.03'te gerçekleşen depremin derinliği 3.53 kilometre olarak kaydedildi.
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