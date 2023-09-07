Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik

“Yine de ‘Sezar Kanununun’ yürürlüğe girmesinden birkaç yıl sonra yaptırımları aşacak mekanizmalar geliştirebildik. Fakat bu mekanizmalar da mükemmel değil, ekonomik maliyetler hala devam ediyor ve bu, hem sıradan Suriyelilerin ürünlere erişimini, hem de satın alma güçlerini olumsuz etkiliyor. Ekonominin yaptırımlara en duyarlı sektörlerinden biri petrol sektörüdür. Savaştan önce Suriye günde 385 bin varilin üzerinde petrol üretiyordu, bunun bir kısmı Suriye'nin iç tüketimi için kullanılıyordu, fazlası ise dolar karşılığında ihraç ediliyordu. Birçok petrol sahasının devletin kontrolü dışında olduğu dikkate alındığında devlet günde ancak 17-18 bin varil petrol üretebiliyor. Bu miktar, ülke içi ihtiyaçları karşılamaya bile yetmiyor, yaptırımlar nedeniyle ise petrol satın almak zorlaştı.”