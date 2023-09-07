https://sputniknews.com.tr/20230907/suriye-ekonomi-bakani-halil-bati-yaptirimlarini-nasil-asacagimizi-ogrendik-1075277560.html
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Samir Halil, Şam'ın ABD'nin engelleyici ekonomik yaptırımlarını aşmanın yollarını bulduğunu belirtti. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:13+0300
2023-09-07T17:13+0300
2023-09-07T17:13+0300
suriye
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Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Halil, Sputnik Arabic’e demecinde Şam'ın ABD'nin engelleyici ekonomik yaptırımlarını (Sezar Yaptırım Yasası) aşmanın yollarını bulduğunu, aynı zamanda bu mekanizmaların yine de ülke ekonomisi için büyük maliyetleri beraberinde getirdiğini, bunun da gerekli hacimde ürünlere erişilebilirliği olumsuz etkilediğini ifade etti.Halil, “Suriye, çatışmalar başlamadan önce en az dış kredi kullanan on ülkeden biriydi. Oldukça güçlü bir ekonomimiz vardı. Ancak şimdi savaş altyapının ve ekonominin büyük bir kısmını yok etmişken, dışarıdan yardıma ihtiyacımız varken ABD engelleyici ekonomik yaptırımları, Sezar Yasası'nı uygulamaya koydu. Bu nedenle Batı ve dolar ile bağlantısı olan birçok ülke bizimle işbirliği yapamıyor” dedi ve şöyle devam etti:Suriyeli bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230907/suriye-disisleri-amerikan-isgali-deyr-ez-zor-ve-haseke-halkinin-cabalariyla-sona-erecek-1075273687.html
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suriye, batı, yaptırım, ekonomik yaptırım, şam, abd, ambargo, gsyih
suriye, batı, yaptırım, ekonomik yaptırım, şam, abd, ambargo, gsyih
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
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Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Samir Halil, Şam'ın ABD'nin engelleyici ekonomik yaptırımlarını aşmanın yollarını bulduğunu belirtti.
Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Halil, Sputnik Arabic’e demecinde Şam'ın ABD'nin engelleyici ekonomik yaptırımlarını (Sezar Yaptırım Yasası) aşmanın yollarını bulduğunu, aynı zamanda bu mekanizmaların yine de ülke ekonomisi için büyük maliyetleri beraberinde getirdiğini, bunun da gerekli hacimde ürünlere erişilebilirliği olumsuz etkilediğini ifade etti.
Halil, “Suriye, çatışmalar başlamadan önce en az dış kredi kullanan on ülkeden biriydi. Oldukça güçlü bir ekonomimiz vardı. Ancak şimdi savaş altyapının ve ekonominin büyük bir kısmını yok etmişken, dışarıdan yardıma ihtiyacımız varken ABD engelleyici ekonomik yaptırımları, Sezar Yasası'nı uygulamaya koydu. Bu nedenle Batı ve dolar ile bağlantısı olan birçok ülke bizimle işbirliği yapamıyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Aynı sebepten dolayı Suriye ekonomisi, o kadar ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımı çekme konusunda hala büyük zorluklar yaşıyor. Bu nedenle gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) göstergeleri hiç artmıyor ve stagnasyona neden oluyor.”
Suriyeli bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yine de ‘Sezar Kanununun’ yürürlüğe girmesinden birkaç yıl sonra yaptırımları aşacak mekanizmalar geliştirebildik. Fakat bu mekanizmalar da mükemmel değil, ekonomik maliyetler hala devam ediyor ve bu, hem sıradan Suriyelilerin ürünlere erişimini, hem de satın alma güçlerini olumsuz etkiliyor. Ekonominin yaptırımlara en duyarlı sektörlerinden biri petrol sektörüdür. Savaştan önce Suriye günde 385 bin varilin üzerinde petrol üretiyordu, bunun bir kısmı Suriye'nin iç tüketimi için kullanılıyordu, fazlası ise dolar karşılığında ihraç ediliyordu. Birçok petrol sahasının devletin kontrolü dışında olduğu dikkate alındığında devlet günde ancak 17-18 bin varil petrol üretebiliyor. Bu miktar, ülke içi ihtiyaçları karşılamaya bile yetmiyor, yaptırımlar nedeniyle ise petrol satın almak zorlaştı.”