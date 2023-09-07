https://sputniknews.com.tr/20230907/suriye-disisleri-amerikan-isgali-deyr-ez-zor-ve-haseke-halkinin-cabalariyla-sona-erecek-1075273687.html
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: ABD işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: ABD işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Amerikan işgalinin Suriye ordusunun ve müttefik güçlerin, Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona ereceğine olan... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T15:29+0300
2023-09-07T15:29+0300
2023-09-07T15:30+0300
dünya
suriye
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arap
işgal
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faysal mikdad
deyr ez-zor
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deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer
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Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Sputnik Arabic’e demecinde Şam'ın, Demokratik Suriye Güçlerinin (DSG) bölgelerden çekilmesini savunan ve Amerikan yanlısı Kürt oluşumlara karşı mücadele eden Deyr ez-Zor vilayetindeki Arap aşiretlerine desteğini doğruladı.Suriye hükümetinin, vatandaşlarının ABD işgalinden her türlü kurtarılışının hayırlı olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Mikdad, “Deyr ez-Zor ve Haseke halkının, Suriye ordusunun ve müttefiklerimizin çabalarıyla Amerikan işgalinin sona ereceğine inanıyorum” vurgusunu yaptı.Mikdad, “Sıradan Suriyeliler, işgal altındaki topraklarda çete oluşumlarını açıkça destekleyen ABD'nin politikasının ne kadar zararlı ve yıkıcı olduğunu görüyor. Aynı zamanda ABD, yaptırım politikasının da yardımıyla sıradan Suriyelilerin ilacı, parası, yiyeceği olmasın diye her şeyi yapıyor” diye sözlerini sürdürdü.Suriyelilerin ve hükümetin ‘Amerikalılar gitmeli’ şeklindeki duruşunun örtüştüğünü vurgulayan Mikdad, “Özgür, birleşik ve bağımsız Suriye ise diğer ortak ülkelerle birlikte çok kutuplu bir dünya inşa edecektir” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/peskov-abdnin-rus-varliklarini-ukrayna-ordusuna-destek-icin-kullanma-karari-yanitsiz-kalmayacak-1075273416.html
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suriye, kürt, arap, işgal, abd, faysal mikdad, deyr ez-zor, deyr ez zor, deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer
suriye, kürt, arap, işgal, abd, faysal mikdad, deyr ez-zor, deyr ez zor, deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: ABD işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek
15:29 07.09.2023 (güncellendi: 15:30 07.09.2023) Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Amerikan işgalinin Suriye ordusunun ve müttefik güçlerin, Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona ereceğine olan inancını dile getirdi.
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Sputnik Arabic’e demecinde Şam'ın, Demokratik Suriye Güçlerinin (DSG) bölgelerden çekilmesini savunan ve Amerikan yanlısı Kürt oluşumlara karşı mücadele eden Deyr ez-Zor vilayetindeki Arap aşiretlerine desteğini doğruladı.
Suriye hükümetinin, vatandaşlarının ABD işgalinden her türlü kurtarılışının hayırlı olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Mikdad, “Deyr ez-Zor ve Haseke halkının, Suriye ordusunun ve müttefiklerimizin çabalarıyla Amerikan işgalinin sona ereceğine inanıyorum” vurgusunu yaptı.
Mikdad, “Sıradan Suriyeliler, işgal altındaki topraklarda çete oluşumlarını açıkça destekleyen ABD'nin politikasının ne kadar zararlı ve yıkıcı olduğunu görüyor. Aynı zamanda ABD, yaptırım politikasının da yardımıyla sıradan Suriyelilerin ilacı, parası, yiyeceği olmasın diye her şeyi yapıyor” diye sözlerini sürdürdü.
Suriyelilerin ve hükümetin ‘Amerikalılar gitmeli’ şeklindeki duruşunun örtüştüğünü vurgulayan Mikdad, “Özgür, birleşik ve bağımsız Suriye ise diğer ortak ülkelerle birlikte çok kutuplu bir dünya inşa edecektir” vurgusunu yaptı.