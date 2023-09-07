https://sputniknews.com.tr/20230907/suriye-disisleri-amerikan-isgali-deyr-ez-zor-ve-haseke-halkinin-cabalariyla-sona-erecek-1075273687.html

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: ABD işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: ABD işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Amerikan işgalinin Suriye ordusunun ve müttefik güçlerin, Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona ereceğine olan... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T15:29+0300

2023-09-07T15:29+0300

2023-09-07T15:30+0300

dünya

suriye

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arap

işgal

abd

faysal mikdad

deyr ez-zor

deyr ez zor

deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer

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Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Sputnik Arabic’e demecinde Şam'ın, Demokratik Suriye Güçlerinin (DSG) bölgelerden çekilmesini savunan ve Amerikan yanlısı Kürt oluşumlara karşı mücadele eden Deyr ez-Zor vilayetindeki Arap aşiretlerine desteğini doğruladı.Suriye hükümetinin, vatandaşlarının ABD işgalinden her türlü kurtarılışının hayırlı olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Mikdad, “Deyr ez-Zor ve Haseke halkının, Suriye ordusunun ve müttefiklerimizin çabalarıyla Amerikan işgalinin sona ereceğine inanıyorum” vurgusunu yaptı.Mikdad, “Sıradan Suriyeliler, işgal altındaki topraklarda çete oluşumlarını açıkça destekleyen ABD'nin politikasının ne kadar zararlı ve yıkıcı olduğunu görüyor. Aynı zamanda ABD, yaptırım politikasının da yardımıyla sıradan Suriyelilerin ilacı, parası, yiyeceği olmasın diye her şeyi yapıyor” diye sözlerini sürdürdü.Suriyelilerin ve hükümetin ‘Amerikalılar gitmeli’ şeklindeki duruşunun örtüştüğünü vurgulayan Mikdad, “Özgür, birleşik ve bağımsız Suriye ise diğer ortak ülkelerle birlikte çok kutuplu bir dünya inşa edecektir” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230907/peskov-abdnin-rus-varliklarini-ukrayna-ordusuna-destek-icin-kullanma-karari-yanitsiz-kalmayacak-1075273416.html

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suriye, kürt, arap, işgal, abd, faysal mikdad, deyr ez-zor, deyr ez zor, deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer