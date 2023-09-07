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Sapanca Gölü'nde boğulan yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede son yolculuğuna uğurlandı
Sapanca Gölü'nde boğulan yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'nin cenazesi... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T05:47+0300
2023-09-07T05:47+0300
yaşam
yönetmen
sapanca gölü
boğulma
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Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan 3 arkadaştan Abdulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı.Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Son yolculuğuna uğurlandıAbdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sakarya’dan akrabalarınca alınarak memleketi Eskişehir’e getirildi. Ede için Üniversite Evleri Mescidinde cenaze namazı kılındı. Ede, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Eskişehir Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.Abdulkadir Ceylan Ede kimdir?Abdulkadir Ceylan Ede 1965, Afyon Emirdağ doğumlu. Eskişehir Bahçelievler Lisesi sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema Tv bölümü mezunu. Öğrencilik yıllarında çektiği kısa film ile Adana altın koza Film Festivalinde finalist oldu. 1998-2001 yılları arasında Deli Yürek dizisinde 90 bölüm ikinci ekip Yardımcı Yönetmen olarak yer aldı. 2014 yılında son işi olan yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'den tek kişilik çılgınlık: Yüzsüz Hayat isimli uzun kurmaca filmi kendi youtube kanalından yayınladı.Ede, Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran birçok televizyon dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.
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Sapanca Gölü'nde boğulan yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede son yolculuğuna uğurlandı

05:47 07.09.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaCeylan Ede
Ceylan Ede - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'nin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi.
Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan 3 arkadaştan Abdulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı.
Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sakarya’dan akrabalarınca alınarak memleketi Eskişehir’e getirildi. Ede için Üniversite Evleri Mescidinde cenaze namazı kılındı. Ede, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Eskişehir Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Abdulkadir Ceylan Ede kimdir?

Abdulkadir Ceylan Ede 1965, Afyon Emirdağ doğumlu. Eskişehir Bahçelievler Lisesi sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema Tv bölümü mezunu. Öğrencilik yıllarında çektiği kısa film ile Adana altın koza Film Festivalinde finalist oldu. 1998-2001 yılları arasında Deli Yürek dizisinde 90 bölüm ikinci ekip Yardımcı Yönetmen olarak yer aldı. 2014 yılında son işi olan yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'den tek kişilik çılgınlık: Yüzsüz Hayat isimli uzun kurmaca filmi kendi youtube kanalından yayınladı.
Ede, Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran birçok televizyon dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.
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