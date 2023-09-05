https://sputniknews.com.tr/20230905/usta-oyuncu-mehmet-ulay-hayatini-kaybetti-1075201764.html
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında Almanya’da hayatını kaybetti. Ulay, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T12:23+0300
2023-09-05T12:23+0300
2023-09-05T12:49+0300
yaşam
oyuncu
kanser
almanya
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Usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 'Mahkum' dizisinde rol alan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Ulay, Almanya'da hayata gözlerini yumdu.Mehmet Ulay kimdir?Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı.1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.Ulay, Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, gibi birçok yapımda rol aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/oyuncu-unal-silver-hayatini-kaybetti-1075021974.html
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mehmet ulay kimdir, mehmet ulay öldü mü, mahmet ulay kaç yaşında, mehmet ulay nereli
mehmet ulay kimdir, mehmet ulay öldü mü, mahmet ulay kaç yaşında, mehmet ulay nereli
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
12:23 05.09.2023 (güncellendi: 12:49 05.09.2023) Abone ol
Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında Almanya’da hayatını kaybetti. Ulay, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
Usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Son olarak 'Mahkum' dizisinde rol alan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Ulay, Almanya'da hayata gözlerini yumdu.
Mehmet Ulay kimdir?
Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı.
1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.
İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.
Ulay, Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, gibi birçok yapımda rol aldı.